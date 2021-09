https://fr.sputniknews.com/20210919/centrafrique-un-taux-de-mortalite-maternelle-estime-a-environ-six-deces-par-jour-1046151507.html

Centrafrique: un taux de mortalité maternelle estimé à environ six décès par jour

Centrafrique: un taux de mortalité maternelle estimé à environ six décès par jour

Le taux de mortalité maternelle en République centrafricaine est estimé à environ six décès quotidiens, rapportent des médias locaux, citant des sources... 19.09.2021, Sputnik France

2021-09-19T17:00+0200

2021-09-19T17:00+0200

2021-09-19T17:00+0200

afrique

international

actualités

république centrafricaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104221/37/1042213797_0:130:1281:853_1920x0_80_0_0_6531079fc52861e2a2cd8f58c4f3b8b2.jpg

Le taux de mortalité maternelle était passé de 683 décès pour 100.000 naissances vivantes en 1988 à 829 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2018, soit six décès maternels par jour, le pic étant en l'an 2003, avec 1.355 décès pour 100.000 naissances, indique le ministre centrafricain de la Santé et de la Population, Pierre Somsé, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients.Selon M.Somsé, ces décès ont pour causes principales les complications liées aux avortements clandestins ou non-médicalisés, les hémorragies accompagnant les accouchements, les infections découlant des accouchements, les difficultés résultant des accouchements ainsi que les hypertensions avant et pendant les accouchements.Le ministre a, à cette occasion, annoncé que de nouvelles mesures garantissant la santé du couple mère-enfant afin de réduire leur décès, ont été prises.

république centrafricaine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, international, actualités, république centrafricaine