https://fr.sputniknews.com/20210919/chine-quatre-pecheurs-portes-disparus-apres-le-naufrage-de-leur-embarcation-1046151301.html

Chine: quatre pêcheurs portés disparus après le naufrage de leur embarcation

Chine: quatre pêcheurs portés disparus après le naufrage de leur embarcation

Quatre personnes sont portées disparues après qu'une embarcation de pêche a coulé en Chine au large de la baie de Hangzhou à Jiaxing, ville de la province... 19.09.2021, Sputnik France

2021-09-19T16:13+0200

2021-09-19T16:13+0200

2021-09-19T16:13+0200

asie

international

actualités

chine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1044261061_0:10:1920:1096_1920x0_80_0_0_06678b7b0c2323d749364d2bf40e4e72.jpg

Le bateau de pêche avait six membres d'équipage à bord, dont l'un a regagné la côte à la nage et a signalé l'accident à la police samedi à 22h55, selon le bureau de gestion des urgences du port de la ville.Jusqu'à présent, 18 navires de recherche et de sauvetage ont été déployés. Une personne a été sauvée, et les quatre autres sont portées disparues.

Tolosan Non-événement ! Est-ce qu'il ne se passe rien de plus important ? 0

2

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

asie, international, actualités, chine