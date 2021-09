https://fr.sputniknews.com/20210919/deux-helicopteres-de-larmee-de-haftar-se-percutent-au-dessus-de-benghazi-1046151041.html

Deux hélicoptères de l’armée de Haftar se percutent près de Benghazi

Deux hélicoptères des forces de Khalifa Haftar qui participaient à des exercices se sont heurtés, à proximité de la ville de Benghazi, a appris Sputnik d’une... 19.09.2021, Sputnik France

Deux hélicoptères appartenant à l’Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar sont entrés en collision non loin de Benghazi dans le cadre d'exercices, selon une source au sein de l’armée.L’équipage de l’autre hélicoptère a survécu, a ajouté la source militaire.Deux campsFin mai, un chasseur MiG-21 de l'ANL s'est écrasé lors d'un grand défilé près de la ville de Benghazi, dans le nord du pays qui reste divisé depuis le renversement et l'assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011.La Libye a vécu ces dernières années une confrontation entre le gouvernement siégeant à Tripoli, dans l'ouest du pays, et les autorités de l'est de la Libye, soutenues par l'ANL sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar.

azdine53 qui l'a nommé maréchal ? 0

Jean Airalbol Preuve de la dextérité des pilotes 0

