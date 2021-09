https://fr.sputniknews.com/20210919/en-australie-demission-dun-ministre-sur-fond-de-scandale-autre-que-celui-sur-les-sous-marins-1046152242.html

En Australie, démission d'un ministre sur fond de scandale autre que celui sur les sous-marins

Le chef du gouvernement australien, Scott Morrison, a annoncé dimanche 19 septembre la démission d'un ministre, sous le feu des critiques après avoir accepté un don anonyme pour poursuivre la chaîne publique ABC après que celle-ci a relayé des allégations de viol à son encontre.Origines de l’affaireEn mars, des accusations selon lesquelles un ministre de premier plan, non nommé, avait violé une jeune fille de 16 ans en 1988 avaient contribué à déclencher des manifestations nationales en faveur des droits des femmes.Christian Porter, alors procureur général, était sorti de l'anonymat pour nier publiquement ces allégations.Il avait été remplacé à son poste de procureur, mais avait conservé un poste clé dans le gouvernement conservateur, comme ministre de l'Industrie.Mais son avenir politique a été remis en question la semaine dernière après qu'il a révélé avoir accepté des fonds d'un trust anonyme pour payer une partie de ses frais de justice dans cette affaire, ce qui constitue une potentielle violation éthique.Scott Morrison, qui avait demandé conseil pour savoir s'il s'agissait d'une violation des normes ministérielles, a déclaré dimanche 19 septembre que Christian Porter avait démissionné pour éviter tout conflit d'intérêts réel ou perçu concernant le donateur inconnu.Dans une déclaration à ABC, M.Porter a insisté sur le fait qu'il avait agi conformément aux règles, mais que cette question était devenue une «distraction inutile pour le gouvernement».La femme au centre de l'histoire est décédée en juin 2020. Il s'agirait d'un suicide.Vague de manifestationsCes accusations avaient émergé quelques semaines seulement après qu'une jeune employée du gouvernement a affirmé avoir été violée par un collègue au parlement en 2019 et ne pas avoir été entendue par sa hiérarchie lorsqu'elle a signalé le crime.Ces affaires ont incité des dizaines de milliers de femmes à descendre dans la rue en Australie pour appeler à l'égalité des sexes et à la fin des violences sexuelles.Dans le cadre de sa réponse, le gouvernement a introduit un nouveau code de conduite parlementaire et a récemment tenu un «sommet sur la sécurité des femmes» en ligne.

stepone77 je pense plutot que la demission a un rapport avec les manifestation anti restriction .. enfin je dis ça je dis rien .. 2

Magnésie Le mystérieux donateur, un prénom au hasard, Jean Yves... 2

