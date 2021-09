https://fr.sputniknews.com/20210919/je-fais-mon-devoir-gerard-depardieu-se-confie-a-sputnik-apres-avoir-vote-aux-legislatives-russes--1046153037.html

"Je fais mon devoir": Gérard Depardieu se confie à Sputnik après avoir voté aux législatives russes

19.09.2021

Gérard Depardieu, qui détient depuis plus de huit ans la nationalité russe, s’est rendu à l’ambassade de Russie à Paris pour exercer son droit de vote aux élections législatives russes.Selon l’acteur et homme d’affaires franco-russe, certains intellectuels français qui parlent de l’absence de démocratie en Russie devraient d’abord se rendre dans ce pays, que lui-même adore.Gérard Depardieu a avoué cependant qu’il n’avait jamais pensé à se porter candidat aux élections russes, car pour cela il faudrait comprendre la politique, avoir son programme d’actions et bien connaître la Russie.M.Depardieu s'est vu accorder la citoyenneté russe en janvier 2013 par le Président Vladimir Poutine.De nombreux instruments de voteLes élections législatives russes 2021, destinées à renouveler pour la 8e fois la composition de la Douma d’État, la chambre basse du Parlement, se tiennent cette année du 17 au 19 septembre.Les Russes, qui à part 450 députés fédéraux vont élire 39 parlements régionaux et les dirigeants de neuf régions, ont à leur disposition plusieurs instruments pour exercer leur droit de vote. La possibilité de se prononcer par voie électronique est offerte aux citoyens habitant Moscou ou Sébastopol, ainsi qu’à ceux vivant dans des régions de Koursk, Nijni Novgorod, Yaroslavl, Mourmansk et Rostov-sur-le-Don.Dans la capitale russe, la participation en ligne s’est montée à 96,5%, un nouveau record pour ce mode moderne, et surtout d’actualité en ces temps de Covid-19.À l’étranger, environ 38.000 Russes, depuis 54 contrées, ont utilisé la procédure du vote anticipé. De plus, ceux qui ne se trouvent pas pour le moment en Russie ont reçu la possibilité de voter physiquement dans 388 bureaux répartis dans 144 États.Les électeurs pouvaient également opter pour une procuration.Deux Russes ont même voté depuis l’espace: les deux cosmonautes Oleg Novitski et Piotr Doubov ont ainsi donné leur voix depuis la Station spatiale internationale (ISS). M.Novitski s’est prononcé à l’aide du système électronique tandis que M.Doubov avait choisi d’exercer son droit de vote par procuration.En France, quatre bureaux de vote -à Paris, Strasbourg, Marseille et Villefranche-sur-Mer- avaient été mis en place par la diplomatie russe.

Jean Airalbol Il a dit ce que je dis souvent….il suffit d'aller là-bas. Avant de raconter n'importe quoi comme certains ici…grouiikk 11

Caillou Le plus russe des francais. Ca fait longtemps qu'il a compris a quel point le mondialisme de la finance est vicieux, hypochrite, menteur, destructeur, ce mondialisme sans foi ni loi caché sous son affiche "démocratie", "droits de l'homme", "progres"... 8

