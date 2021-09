https://fr.sputniknews.com/20210919/journee-sans-voiture-a-bruxelles-pour-sensibiliser-aux-dangers-de-la-pollution-1046150452.html

Journée sans voiture à Bruxelles pour sensibiliser aux dangers de la pollution

La région de Bruxelles-Capitale organise, ce dimanche, une nouvelle édition de «la journée sans voiture», un rendez-vous annuel qui vise à sensibiliser aux... 19.09.2021, Sputnik France

actualités

société

bruxelles

véhicule

automobile

pollution

Cette nouvelle édition s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, qui se tient du 16 au 22 septembre pour faire connaître et promouvoir les moyens alternatifs à l'usage de la voiture en ville: train, vélo, tram, bus...Cette journée sera marquée par plusieurs événements et animations, tandis que les transports en communs sont gratuits. En revanche, aucun événement grand public n'est prévu en raison du contexte sanitaire.La Semaine européenne de la mobilité repose sur un appel à projets, Europeanmobilityweek, lancé en 2002 par la Commission européenne à destination des collectivités pour leur permettre de valoriser des initiatives et solutions de transport alternatives à la voiture individuelle : développement de modes de transport durables et aménagement de plans de déplacements doux.Cette année, la Semaine européenne de la mobilité est organisée autour du thème «En sécurité et en bonne santé avec les mobilités durables» et encourage l'utilisation des transports publics comme option de mobilité sûre, efficace, abordable et à faible taux d’émissions pour tous.

Moujik A quand la semaine sans transports pollueurs ? 0

1

bruxelles

Maghreb Arabe Presse

Actus

actualités, société, bruxelles, véhicule, automobile, pollution