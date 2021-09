https://fr.sputniknews.com/20210919/la-lettre-envoyee-par-darmanin-a-la-maison-dedition-nawa-1046152399.html

La lettre envoyée par Darmanin à la maison d’édition Nawa

Europe 1 a cité des extraits du courrier envoyé par Gérald Darmanin au propriétaire de la maison d’édition musulmane Nawa, dans lequelle ministre de... 19.09.2021, Sputnik France

Suite à l’annonce du lancement de la procédure de dissolution de la maison d’édition Nawa, accusée d’avoir diffusé «plusieurs ouvrages légitimant le djihad», Europe 1 a eu accès à la lettre envoyée par le ministre de l’Intérieur au propriétaire de ce «centre d’études orientales et de traduction», Abou Soleimane al-Kaabi.Dans le document, M.Darmanin écrit notamment au sujet d’un livre signé du vice-président de Nawa, indiquant que cet ouvrage «légitime le recours à la lapidation en cas de rapports homosexuels» ainsi que «pour les femmes adultères».Le ministre évoque en outre la publication de livres défendant «la mise à mort ainsi que les violences envers des personnes refusant de prier et de se repentir» et incitant au meurtre et à l’extermination des juifs.Promotion du djihadDans le même temps, Gérald Darmanin note que Sami Mlaiki, président de l’association, «évolue dans un environnement pro-djihadiste» et affiche ouvertement son engagement à promouvoir le djihad ainsi que les organisations terroristes.Selon le ministère de l’Intérieur, le beau-père de M.Mlaiki est un des fondateurs de la communauté islamiste de l’Artigat. D’ailleurs en mars 2019, le président de Nawa a écrit: «On peut reconnaître aux organisations djihadistes actuelles un certain talent pour épuiser la machine de guerre occidentale», indique Europe 1.La maison d’édition réfute pour sa part les accusations portées à son encontre et dénonce la procédure de dissolution, lancée selon elle pour des raisons politiques.

Askenian Qu'un mot à dire Expulsion 7

merilwe Askenian, Malheureusement, cette solution (à bien des problèmes actuels de la France) à adopter dans le cadre de conduites manifestement hostiles au peuple de France ,se heurtera au tollé général des associations humanitaires de Montluc sur la Commode, haut lieu de transit des migrations organisées . 3

