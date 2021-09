https://fr.sputniknews.com/20210919/le-candidat-conservateur-pour-succeder-a-merkel-sous-pression-avant-un-dernier-debat-electoral-1046152734.html

Le candidat conservateur pour succéder à Merkel sous pression avant un dernier débat électoral

Armin Laschet, le candidat conservateur pour succéder à la chancelière Angela Merkel, était sous pression dimanche avant un dernier débat télévisé électoral... 19.09.2021, Sputnik France

La dernière enquête INSA pour le journal Bild am Sonntag place le parti des sociaux-démocrates (SPD) avec 26% d'intentions de vote, un chiffre stable par rapport à la semaine précédente, tandis que l'alliance conservatrice CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel obtient 21% (+0,5).L'écart est plus grand encore dans les sondages mesurant la popularité des différents candidats au poste de chancelier, ce qui montre à quel point la tâche pourrait être difficile pour Armin Laschet face à Olaf Scholz lors des élections législatives qui se dérouleront le 26 septembre.La popularité de Laschet a notamment souffert depuis la publication d'une photo le montrant en train de rire lors d'une visite dans une ville sinistrée par les inondations cet été.Dans une interview accordée au Bild am Sonntag, Olaf Scholz, l'actuel ministre des Finances, s'est engagé à maintenir la stabilité du régime des retraites, ajoutant qu'il s'agirait d'une ligne rouge dans toute négociation de coalition.Laschet et Scholz s'affronteront à partir de 20h15 heure locale (18h15 GMT) dans le dernier des trois débats télévisés qui inclura également Annalena Baerbock, candidate des Verts, qui arrive en troisième position dans les sondages (15%).Les derniers sondages, qui montrent un paysage politique allemand très fragmenté, laissent une marge importante pour plusieurs scénarios de coalition, dans lesquels le parti libéral-démocrate (FDP) pourrait jouer un rôle de faiseur de roi.

