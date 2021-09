https://fr.sputniknews.com/20210919/quatre-enfants-morts-foudroyes-et-huit-autres-personnes-blessees-au-senegal-1046150438.html

Quatre enfants morts foudroyés et huit autres personnes blessées au Sénégal

Quatre enfants, dont deux jumeaux, d'une même famille, ont été tués par la foudre qui a frappé un village situé dans le nord-ouest du Sénégal, ont rapporté des... 19.09.2021, Sputnik France

Le drame est survenu vendredi après-midi au village de Djielane dans l'arrondissement de Koki (Louga), selon les mêmes sources.Selon le lieutenant Mame Kor Sall, Commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Louga, les secours ont été alertés, vers 16h35, par des citoyens indiquant qu'une foudre s'est abattue sur des personnes au village de Djielane et causé nombre de victimes.Les services de secours dépêchés sur les lieux ont constaté «une descente de la foudre sur une case où des enfants s’abritaient de la pluie», a ajouté la même source.«Ce sont des cas de catastrophe naturelle qui arrivent souvent. Mais nous appelons les autorités à assister ce village. Cette affaire pose également la problématique de l'installation des paratonnerres dans la commune de Gueth Ardo. C’était un programme de l’État. Nous avions fait l’expression des besoins et jusqu’à présent, on attend», a déploré dans des déclarations aux médias locaux, Talibouya Kâ, maire de la commune Gueth Ardo, ou s'est produit le drame.Les corps sans vie des victimes, âgés de 7 et 12 ans, et les blessés graves ont été évacués à l’hôpital de Louga.

