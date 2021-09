https://fr.sputniknews.com/20210919/un-jeune-afghan-qui-voulait-gagner-la-france-plaque-sous-un-camion-arrete-en-ukraine--video-1046150985.html

Un jeune Afghan qui voulait gagner la France plaqué sous un camion arrêté en Ukraine – vidéo

Un jeune Afghan qui voulait gagner la France plaqué sous un camion arrêté en Ukraine – vidéo

Un adolescent afghan désespéré qui se dirigeait vers l'Europe caché sous un camion parti de Turquie a été interpellé à la frontière ukraino-roumaine

Après avoir voyagé sous un camion pendant près de 72 heures, un Afghan de 16 ans en quête d’une vie meilleure en Europe a dû interrompre son trajet à la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie, relate le Service ukrainien des garde-frontières.Ses employés ont découvert le jeune homme installé sur la roue de secours sous le fond du véhicule parti de Turquie à destination de la Lettonie.Comme en témoigne une vidéo tournée par les gardes-frontières, ces derniers ont offert un repas et du thé au passager clandestin. L’établissement des circonstances de l’affaire est en cours.L’Ukraine veut accueillir 5.000 AfghansSuite à la reprise de Kaboul par les talibans* et la fuite massive d’Afghans, Kiev s’était déclaré disposé à accueillir près de 5.000 de ces réfugiés sur son territoire.Le ministère ukrainien de la Justice a par la suite proposé de les loger dans les locaux de colonies pénitentiaires récemment désaffectées à Tchernigov (nord) et Krementchoug (centre).* Organisation terroriste interdite en Russie

