Une rencontre entre Parly et son homologue britannique aurait été annulée sur fond de crise des sous-marins

Une rencontre prévue cette semaine entre la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue britannique Ben Wallace a été annulée à la demande de... 19.09.2021, Sputnik France

La «rencontre prévue cette semaine à Londres [...] n'aura pas lieu sur annulation française», a indiqué cette source.La décision intervient en pleine crise entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, qui ont annoncé mercredi un partenariat stratégique pour contrer la Chine, l'AUKUS, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra qui a sorti de fait les Français du jeu.La France avait signé en 2016 un contrat pour 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d'euros) pour la fourniture à l'Australie de 12 sous-marins à propulsion diesel, un accord souvent qualifié de «contrat du siècle» en raison de son ampleur et de sa portée stratégique.À Londres, une source au ministère de la Défense a assuré ne pouvoir ni infirmer, ni confirmer cette annulation. «Le Royaume-Uni demeure en conversation avec son homologue français sur ces rencontres. Nous continuons d'avoir une relation de défense étroite et fructueuse avec la France qui demeure un allié de confiance», a-t-elle précisé.Le dossier des sous-marins a provoqué un séisme diplomatique sans précédent entre la France et ses trois autres alliés. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait évoqué samedi une «crise grave», dénonçant un «mensonge [...], une duplicité [...], une rupture majeure de confiance» et un «mépris» de la part de ces trois pays à l'égard de Paris.Il avait aussi directement égratigné la Grande-Bretagne, jugeant inutile de rappeler son ambassadeur à Londres comme il l'avait fait avec ceux en poste à Washington et Canberra. «On connaît leur opportunisme permanent», avait-il ironisé, quelques mois après le Brexit. «La Grande-Bretagne dans cette affaire, c'est quand même un peu la cinquième roue du carrosse».

Patou On s'en tape totalement, Parly est d'une incompétence rare, comme tous les ministres de macron. Ils font tous les étonnés ,alors que cela se savait depuis longtemps. Et puis la fiabilité francaise qui annule les mistral, se fournit en armement en allemagne et en Roumanie, laissez moi rire 11

michel loncin La France ferait bien cependant de se DEFIER du RU ... ce "cheval de Troie des Etats-Unis en Europe" !!! 3

