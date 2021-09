https://fr.sputniknews.com/20210920/contrat-du-siecle-apres-les-rodomontades-macronistes-le-temps-de-la-sortie-de-lotan-1046156386.html

«Contrat du siècle»: après les rodomontades macronistes, le temps de la sortie de l’Otan?

«Contrat du siècle»: après les rodomontades macronistes, le temps de la sortie de l’Otan?

Au lendemain de l’annulation du contrat des sous-marins par l’Australie, sous influence américaine, Nicolas Dupont-Aignan souhaite que la France quitte le... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T20:06+0200

2021-09-20T20:06+0200

2021-09-22T16:18+0200

actualités

opinion

international

otan

emmanuel macron

jean-yves le drian

nicolas dupont-aignan

sous-marins

états-unis

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102882/28/1028822817_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_f05ff409a3a34f805a27abf47fccf366.jpg

Jean-Pierre Thébault et Philippe Étienne sont arrivés à Paris! Respectivement ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis, ils ont été rappelés ce 17 septembre par le Quai d’Orsay. Une réponse à l’annulation du contrat des sous-marins par Canberra. Un revirement opéré au profit de navires américains. Exceptionnel, le rappel des deux diplomates manifeste symboliquement le mécontentement de Paris. Mais cela ne suffit pas aux yeux de Nicolas Dupont-Aignan.Le leader souverainiste y voit une «gesticulation politique» à l’attention de l’opinion publique française pour «éviter l’humiliation complète». Le Président de Debout la France appelle à un diagnostic lucide, ne mâchant pas ses mots: «Quand la France est couchée, on la piétine.» Et de conclure: «Les États-Unis ne respectent que les forts.»Sans évoquer une sortie de l’alliance atlantique, Jean-Yves Le Drian a pourtant déclaré sur France 2 que cette crise pèserait sur l’avenir de l’Otan. Alors qu’Emmanuel Macron déclarait en 2019 que l’Otan était en état de «mort cérébrale», s’agit-il d’une énième rodomontade française? S’il n’y croit guère, Nicolas Dupont-Aignan appelle la diplomatie française à opérer un basculement à 180 degrés:Un commandement que le général de Gaulle avait quitté en 1966, mais que Nicolas Sarkozy a réintégré en 2009. Un retour regretté par Nicolas Dupont-Aignan: la France «était respectée quand elle n’en faisait pas partie», juge-t-il.

Tchetnik CAubrée, Toutes mes condoléances pour la veste australienne, fiston. Après la veste afghane, la veste suisse, la veste polonaise, ça doit être dur. Note que tu es habillé pour l'hiver. 11

pierre_davoust La FRANCE couchée, la FRANCE piétinée, la FRANCE sodomisée ! Ce n'est pas une première, c'est même devenu une douloureuse habitude... 9

41

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jean-Baptiste Mendes https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

actualités, opinion, international, otan, emmanuel macron, jean-yves le drian, nicolas dupont-aignan, sous-marins, états-unis, joe biden, l'australie rompt le contrat avec la france sur les sous-marins