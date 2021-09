https://fr.sputniknews.com/20210920/contrat-du-siecle-malgre-le-mecontentement-de-la-france-washington-persiste-et-signe-1046157160.html

«Contrat du siècle»: malgré le mécontentement de la France, Washington persiste et signe

Interrogée pour savoir si les États-Unis envisageaient de renoncer à l'accord avec l’Australie et le Royaume-Uni sur les sous-marins à la lumière de la... 20.09.2021, Sputnik France

Les autorités américaines n'abandonneront pas l'accord sur les sous-marins nucléaires avec l'Australie et le Royaume-Uni, malgré le mécontentement de la France, a fait savoir ce lundi Jen Psaki lors d’un point de presse.Elle a en outre confirmé que Joe Biden espérait avoir un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, la conversation devrait avoir lieu dans les jours à venir.Jen Psaki a par ailleurs répondu qu'elle n’était pas au courant des plans de Washington pour compenser les pertes financières de la France après la conclusion de l’accord avec l'Australie sur les sous-marins.La rupture du contrat entre l’Australie et la FrancePour rappel, ce 16 septembre, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé la conclusion d'une alliance qui a amené Canberra à résilier un contrat de près de 56 milliards d’euros avec la France, révélé en 2016 et portant sur la fourniture de sous-marins conventionnels construits par Naval Group. L'Australie se dotera à la place de sous-marins nucléaires américains.La nouvelle entente AUKUS pour la région Asie-Pacifique et le récent contrat d’achat de submersibles atomiques par l'Australie pourraient déclencher une «course aux armements nucléaires» dans la région, a fait savoir ce 20 septembre la Corée du Nord.Londres a pour sa part souligné l’«immense importance» de la relation entre le Royaume-Uni et la France, et l'amour «indéracinable» qu’il éprouve envers Paris.Pour autant, la rencontre prévue cette semaine entre la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue britannique Ben Wallace a été annulée à la demande de Paris, selon une source à la Défense française.Le Président Macron a rappelé les ambassadeurs de France en poste à Canberra et à Washington pour consultations, un geste sans précédent.Le partenariat AUKUSCe 15 septembre, le Président des États-Unis Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue australien Scott Morrison ont annoncé un vaste pacte de sécurité dans la zone indopacifique, baptisé AUKUS (pour «Australia, United Kingdom, United States»), qui prévoit notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à l’Australie.

michel loncin C'est bien pourquoi la France DEVRAIT signifier sa RUPTURE d'avec une "alliance" qui ne profite qu'à Washington ... Mais, pour cela, il faudrait un De Gaulle à la tête de la France ... Macron est l'ANTI De Gaulle !!! 8

Виджилан 408 Cette histoire n'est pas terminée ??? Biden a fait savoir que les states se moquent ouvertement de la terrible colère Parisienne ,et que le génie des génies finira par se moucher et rentrer dans le rang .... Une vidéo conférence avec le chef de guerre Français .... Biden va t-il montrer son postérieur ....? Et dresser son majeur bien droit ? C'est tout ce que vos média ne vous diront pas . 7

