Covid-19: les Fidji accueilleront à nouveau les touristes en novembre prochain

Covid-19: les Fidji accueilleront à nouveau les touristes en novembre prochain

Lorsque 80% de la population éligible aura été vaccinée, les touristes en provenance de pays figurant sur une "liste verte" pourront séjourner sur l'archipel... 20.09.2021, Sputnik France

Les Fidji, pays du Pacifique Sud, veulent accueillir à nouveau des touristes à partir de novembre, dans l'espoir de relancer une économie ravagée par la pandémie."L'objectif est que notre pays et notre économie sortent de la pandémie", a indiqué le Premier ministre Frank Bainimarama dans un communiqué.Lorsque 80% de la population éligible aura été vaccinée, les touristes en provenance de pays figurant sur une "liste verte" pourront séjourner sur l'archipel sans avoir à effectuer de quarantaine.Jusqu'à présent, 66% des habitants ont reçu deux doses de vaccin et M. Bainimarama estime que cet objectif sera atteint d'ici le 1er novembre.Les pays figurant sur cette liste sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, Singapour et certaines régions des États-Unis.Les visiteurs devront être entièrement vaccinés et présenter un test négatif avant le départ.

