https://fr.sputniknews.com/20210920/covid-19-une-large-majorite-des-belges-favorables-a-lobligation-vaccinale-1046156971.html

Covid-19: une large majorité des Belges favorables à l'obligation vaccinale

Covid-19: une large majorité des Belges favorables à l'obligation vaccinale

Une large majorité des Belges sont favorables à l'idée de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19, ressort-il d'un sondage réalisé par la société... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T21:38+0200

2021-09-20T21:38+0200

2021-09-21T11:24+0200

international

actualités

europe

belgique

vaccination

obligation vaccinale

sondages

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045894938_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_9c090effa31f74917d67f55fa167d19f.jpg

La part de Belges qui est favorable à la vaccination obligatoire ne cesse de grandir : 66% actuellement contre 52% en juin et 45% en mars, selon le sondage dont les résultats ont été publiés lundi.Par ailleurs, 66% des sondés se disent favorables à la "généralisation du pass sanitaire aux activités de la vie quotidiennes".S'agissant de l'injection d'une troisième dose du vaccin anti-Covid, parmi les Belges vaccinés, 8 personnes sur 10 accepteraient de recevoir une 3ème dose de vaccin dans les prochains mois.Par ailleurs, six Belges sur 10 seraient prêts à retourner en confinement, en cas de rebond de l’épidémie. Mais la motivation vis-à-vis du confinement baisse, fait ressortir le sondage. En juin 2020, ils étaient 7 Belges sur 10, à accepter un retour par la case confinement.Ce sondage a été réalisé entre les 7 et 14 septembre auprès d'un échantillon représentatif de la population belge de 2378 répondants (485 à Bruxelles, 930 en Wallonie et 1000 en Flandre).

Martin du Rang Faux, il est fini le temps où on faisait passer les belges pour des demeurés. Ces chiffres sont obligagtoirement faux, les bleges sont comme tous les peuples, ils finissent par savoir et connaitres les vraies conséquences sur la santé des "vaccins". Ces chiffres ne sont que manipulation de l'opinion, comme ils l"ont fait en France. 0

delphinus certainement à cause de la propagande des médias qui ne parlent jamais des effets secondaires graves des vaccins et plébiscitent les vaccins en leur faisant de la publicité gratuite, de même un sondage sur un sujet scientifique comme les vaccins se doit de répartir les opinions selon le niveau d'études et de connaissances du sujet, mais il y a peu de gens dans les populations qui possèdent un savoir des virus et des risques liés aux vaccins. 0

7

belgique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, actualités, europe, belgique, vaccination, obligation vaccinale, sondages