Elections législatives russes: à l'ambassade de Paris, c'est le rush! - vidéo

Elections législatives russes: à l'ambassade de Paris, c'est le rush! - vidéo

Malgré les aléas de la situation sanitaire en France, les Russes se sont déplacés aux urnes en nombre pour désigner leurs candidats aux législatives.

Alors que Paris tournait au ralenti ce dimanche 19 septembre à l’occasion de la septième édition de la journée sans voitures, l’ambassade de Russie en France vivait à une cadence accélérée. Des centaines de Russes s’y sont déplacés pour les élections législatives.À côté des scrutateurs, Sputnik a suivi cette journée électorale.La première chose qui sautait aux yeux, c’est le nombre de jeunes venus remplir leur devoir électoral. Et ce malgré la possibilité pour les Russes vivant à l’étranger d’opter pour le vote électronique.Malgré cela, l’ambassadeur russe constate que, «statistiquement parlant, ils sont moins nombreux que les années précédentes». Nombre de touristes russes, habituellement friands des douceurs de l’arrière-saison parisienne, manquent à l’appel. La raison de cette désertion est bien connue:Pourtant, l’ambassade de Russie ne lésine pas sur les efforts pour «expliquer la nécessité d’accélérer les procédures de certification» du vaccin développé par l’institut Gamaleïa, «largement reconnu pour son efficacité». Malheureusement, sans réaction probante des parties française et européenne. Le parti présidentiel gagne les législativesÀ l’issue du vote national, le parti au pouvoir, Russie unie, de Dimitri Medvedev, remporte les élections, suivi du Parti communiste (KPRF) de Guennadi Ziouganov. À Paris, la répartition est un peu différente: les communistes arrivent en tête.Moins populaires qu’auprès des Français, les deux mouvements «verts» n’ont cumulé que 4% auprès des Russes votant à l’ambassade de Russie. Au niveau national, ils n’ont pas franchi non plus le seuil des 5% des suffrages pour être représentés à la Douma (chambre basse du Parlement russe).C’est à pied qu’Alexandre Orlov, l’ancien ambassadeur et actuel secrétaire général exécutif du Dialogue de Trianon, est «venu accomplir un acte civique» et dans une (dé)marche hautement écologique en l’occurrence.Il suppose que «la perception de ce problème est différente en Russie et en France» à cause de la disparité de superficies entre les deux pays. «Les problèmes écologiques sont moins perçus» par les gens qui vivent dans les grandes étendues russes que par ceux qui habitent des «territoires moins vastes».

michel loncin Une nouvelle PREUVE que ces élections ont été DEMOCRATIQUES !!! Vote massif ... notamment des Jeunes ... et le parti communiste GAGANT à Paris !!! Ils démontrent en tout cas leur MATURITE démocratique en laminant les Khmers Verts !!! 3

Tchetnik GIOVANNIIIIIIIII, On est bien d'accord, mon Lulu. Le processus électoral en république "française" est du pur trompe l'œil. Des candidats déjà choisis avant les élections, par le système, des "opposants" qui votent les projets "gouvernementaux", des élections sans électeur...La république "française" est une vaste hypocrisie. 2

