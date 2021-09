https://fr.sputniknews.com/20210920/espagne--recul-du-deficit-commercial-rebond-des-exportations-1046156820.html

Espagne : recul du déficit commercial, rebond des exportations

Le déficit commercial de l'Espagne a atteint 6 995 millions d'euros au cours des sept premiers mois de l'année, ce qui représente une diminution de 11,2 % par... 20.09.2021, Sputnik France

La baisse du déficit commercial jusqu'en juillet est due à l'augmentation de 21,7 % des exportations, qui ont atteint 179 529 millions d'euros, un record pour la période, a précisé le ministère dans un rapport, publié lundi.Les importations, quant à elles, ont augmenté un peu moins, de 20,1%, pour atteindre 186.524 millions d'euros.Selon Mme Maroto, le plan choc de protection du secteur exportateur espagnol, qui a mobilisé plus de 2 600 millions d'euros, ainsi que le plan d'action pour l'internationalisation de l'économie espagnole 2021-2022, sont des instruments qui permettront de renforcer le commerce extérieur dans les prochains mois.Au cours des sept premiers mois de l'année, le taux de couverture - le rapport entre les exportations et les importations - s'est établi à 96,2 %, soit plus d'un point de plus que les 94,9 % de janvier à juillet 2020.Le solde non énergétique a affiché un excédent de 5 202 millions d'euros, contre un excédent de 1 142 millions d'euros pour l'année allant jusqu'à juillet 2020, et le déficit énergétique a augmenté de 35,2 % pour atteindre 12 197 millions d'euros (déficit de 9 022 millions d'euros en 2020).

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

