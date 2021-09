https://fr.sputniknews.com/20210920/le-pr-raoult-est-responsable-de-milliers-de-deces-evitables-dans-les-pays-francophones-selon-un-1046155433.html

"Raoult est responsable de milliers de décès évitables dans les pays francophones", selon un médecin

Officiellement à la retraite en tant que professeur des universités-praticien hospitalier, Didier Raoult qui doit perdre son poste de directeur de l'IHU... 20.09.2021, Sputnik France

Après avoir promis une fin rapide de l'épidémie de Covid-19, mis en doute l’efficacité des vaccins, assuré que les variants seraient moins dangereux que la souche initiale et estimé que le coronavirus ne ferait qu’une dizaine de milliers de morts, le professeur Didier Raoult continue d’exercer son influence et de susciter des espoirs par ses propos controversés. Cependant, selon le microbiologiste de la KU Leuven, Emmanuel André, au lieu de guérir, le professeur «tue à petit feu».L’épidémiologiste rappelle également que le controversé médecin français reste un grand défenseur de la chloroquine pour traiter le Covid-19, un choix fortement contesté dans le milieu scientifique.​ÉvictionFigure controversée de la lutte contre le coronavirus en France, Didier Raoult a été très médiatisé pendant la crise sanitaire pour avoir promu les bienfaits de la chloroquine sur les patients infectés par le virus. Malgré des études démontrant son inefficacité, le professeur continue de défendre l'hydroxychloroquine. Il assure que cette molécule permet de «diminuer de 75% le risque de mort».Le professeur Didier Raoult a surtout suscité des crispations dans le monde scientifique comme politique après des propos sur la vaccination en affirmant que les vaccins actuels ne diminuent que de 50 à 60% le risque d'infection, estimant donc que «la diminution du risque n’est pas aussi spectaculaire que ce qu’on dit dans la publicité».Depuis le 31 août 2021, rattrapé par la retraite, Didier Raoult, n’est plus professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au sein d’Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille. En outre, les six membres fondateurs de l'IHU Méditerranée Infection et la présidente de l'Institut dirigé par Didier Raoult ont acté début septembre le lancement du recrutement d'un successeur au professeur controversé, qui sera désigné au plus tard le 30 juin 2022.

Tchetnik On récompensera ce médecin en stock options. 13

Franz1951 Encore un médecin de comptoir de bistrot ! Essayez de les interviewer à 8 h du matin, pas à 22 heures ! 12

