https://fr.sputniknews.com/20210920/linde-reprendra-lexportation-des-vaccins-anti-covid19-a-partir-doctobre-prochain-1046156805.html

L'Inde reprendra l'exportation des vaccins anti-Covid19 à partir d'octobre prochain

L'Inde reprendra l'exportation des vaccins anti-Covid19 à partir d'octobre prochain

L'Inde reprendra ses exportations de vaccins contre la maladie du coronavirus (Covid-19) à partir du mois d'octobre, a annoncé lundi le ministre indien de la... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T21:01+0200

2021-09-20T21:01+0200

2021-09-21T11:27+0200

société

actualités

inde

covid-19

covax

vaccin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1045564910_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf26680beb39d0cd9ead043a72de49bf.jpg

"L'Inde reprendra l'exportation de vaccins afin de remplir l'engagement de l'Inde envers COVAX. L'offre excédentaire de vaccins sera utilisée pour remplir notre engagement envers le monde pour la lutte collective contre le Covid-19 ", a déclaré M. Mandaviya.L'Inde a interrompu l'exportation de vaccins pour satisfaire la demande intérieure après la deuxième vague de Covid-19 qui a fait plus de 200.000 morts en mars et avril derniers.S'agissant de la production attendue dans les mois à venir, le ministre de la Santé a précisé que plus de 300 millions de doses de vaccin seront produites au mois d'octobre et au moins 1 milliard au cours du prochain trimestre.L'Inde a envoyé des lots de vaccins à quelque 93 pays jusqu'à présent, en sus au profit des agents de santé des Nations Unies, ainsi que leurs soldats de la paix, selon le ministère indien des Affaires étrangères.Jusqu'en avril dernier, l'Inde a exporté 66,4 millions de doses de vaccins local de Covaxin et de Covishield d'AstraZeneca qui comprenaient des doses sous forme d'exportations commerciales, de subventions et de doses au profit de COVAX destinée à être utilisée dans les pays à revenu faible et intermédiaire.A ce jour, plus de 800 millions de doses ont été administrées au pays de 1,35 milliard d'habitants, mais le nombre de personnes ayant reçu deux doses est toujours inférieur à 20% de la population éligible au vaccin.Depuis le mois de juillet, l'Inde stagne autour de 30.000 nouveaux cas de Covid-19 signalés par jour, alors que les séquelles de la deuxième vague liée au variant Delta restent encore dans les esprits.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

société, actualités, inde, covid-19, covax, vaccin