Londres salue la levée des restrictions américaines sur les voyages internationaux

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit lundi "ravi" de l'annonce de la levée des restrictions imposées par les Etats-Unis aux voyageurs en... 20.09.2021, Sputnik France

"C'est un fantastique coup de pouce pour les entreprises et le commerce, et c'est formidable que les familles et les amis des deux côtés de l'océan puissent à nouveau être réunis", s'est félicité le dirigeant conservateur sur Twitter.Une telle décision était attendue de longue date par le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe avec plus de 135.000 morts mais où plus de 80% des plus de 16 ans sont désormais totalement vaccinés.

