Macron reçoit des Harkis pour «apaiser» les mémoires

Emmanuel Macron préside le 20 septembre au matin une réception consacrée aux Harkis, pour «franchir un nouveau pas» vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les souffrances de ces anciens combattants aux côtés de l'armée française durant la Guerre d'Algérie.Ont été invitées à l'Élysée quelque 300 personnes: des Harkis, qui sont désormais très âgés, soixante ans après la fin du conflit, mais aussi leurs descendants, des responsables d'associations et des personnalités.Cette réception se tient cinq jours avant la journée nationale d'hommage aux Harkis, qui est célébrée tous les 25 septembre depuis 2003, notamment dans le sud de la France où ils sont très présents.Le temps fort lundi sera, à 10H30, le discours d'Emmanuel Macron dans lequel il va «ouvrir le chantier de la réparation», en allant plus loin que son prédécesseur François Hollande qui, en 2016, avait reconnu «les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Harkis».«Le Président considère que le travail accompli depuis soixante ans est important mais qu'il faut franchir un nouveau pas dans la reconnaissance au manquement qui a été fait aux Harkis mais aussi au manquement de la République française à ses propres valeurs», explique l'Élysée.Emmanuel Macron avait annoncé qu'il s'adresserait aux Harkis en recevant en janvier le rapport de l'historien Benjamin Stora visant à promouvoir «l'apaisement des mémoires» autour de la guerre d'Algérie, qui reste «une plaie ouverte» entre les deux rives de la Méditerranée.Au cours de la réception, le Président doit décorer Salah Abdelkrim, un représentant Harki blessé au combat, un officier français, le général François Meyer, qui a organisé le rapatriement «de plusieurs centaines de Harkis en désobéissant aux ordres», et une fille de Harki, Bornia Tarall, «militante de l'égalité des chances et de la diversité».Après avoir pris différentes initiatives (sur Maurice Audin, l'ouverture des archives ou l'assassinat de l'avocat Ali Boumendjel...), Emmanuel Macron entend encore participer à deux journées mémorielles d'ici la fin du quinquennat: la répression par la police française d'une manifestation d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961, et la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962 qui ont consacré la défaite française en Algérie.Les Harkis sont ces anciens combattants - jusqu'à 200.000 hommes - recrutés comme auxiliaires de l'armée française pendant le conflit qui a opposé de 1954 à 1962 des nationalistes algériens à la France.À l'issue de cette guerre, une partie d'entre eux, abandonnés par Paris, ont été victimes de représailles en Algérie.Plusieurs dizaines de milliers d'autres, souvent accompagnés de femmes et d'enfants, ont été transférés en France, où ils ont été placés dans des «camps de transit et de reclassement» aux conditions de vie indignes et durablement traumatisantes.

