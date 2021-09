Pas si brouillés? Mélenchon était bien présent aux cinquante ans d’Éric Zemmour

https://fr.sputniknews.com/20210920/pas-si-brouilles-melenchon-etait-bien-present-aux-cinquante-ans-deric-zemmour-1046157197.html

À couteaux tirés sur le plan idéologique, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas toujours été si distants. En 2008, le chef de file de LFI s'était même...

À quelques jours d’un débat télévisé très attendu entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, les réseaux sociaux font des gorges chaudes de la proximité entre les deux hommes. Les ennemis politiques d’aujourd’hui semblent en effet avoir partagé quelques affinités hier, rapporte Libération.Jean-Luc Mélenchon s’est en particulier rendu à l’anniversaire de l’ex-éditorialiste de CNews en août 2008, relate le quotidien, se fondant sur un livre écrit par les journalistes Mélanie Delattre et Clément Fayol. Une soirée déguisée avait été organisée pour l’occasion, sur le thème de Napoléon, dans l’ancienne résidence de l’impératrice Joséphine, la petite Malmaison.À l’époque, Jean-Luc Mélenchon était encore membre du PS et Éric Zemmour officiait dans l’émission On n’est pas couché, sur France 2. Si l’éditorialiste n’était pas alors entouré d’une aura sulfureuse, il avait déjà fait paraître son ouvrage polémique Le Premier Sexe, critiquant la féminisation de la société.Des positions assez éloignées de celle de Jean-Luc Mélenchon, qui ont poussé certains internautes à parler d’une forme d’«hypocrisie».L’acteur Hicham Nazzal relève pour sa part que cette anecdote traduit une forme de proximité entre journalistes et politiques, courante il y a dix ans, mais qui n’a plus vraiment cours aujourd’hui.Interrogé par Libération, l’ex-secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a confirmé l’information, soulignant qu’à l’époque Éric Zemmour était plus «fréquentable» qu’aujourd’hui.Frères ennemis?Les débats entre Éric Zemmour et Jean -Luc Mélenchon ont souvent donné lieu à des joutes verbales. L’un, organisé par les journaux du groupe Ebra en 2014, avait notamment vu voler les noms d’oiseaux, en particulier sur les questions d’immigration.Certains s'interrogent aujourd’hui sur la possibilité que cette animosité ait pu parfois être surjouée. Dans son récent livre, La France n’a pas dit son dernier mot, l’éditorialiste révélait d’ailleurs que Jean-Luc Mélenchon lui avait demandé de ne pas lui serrer la main au sortir d’une émission de radio, en 2014, pour ne pas montrer de «geste de complicité» devant les caméras.La possible candidature d’Éric Zemmour à la présidentielle agite les médias depuis maintenant plusieurs semaines. S’il ne s’est pas officiellement déclaré, le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) a voulu prendre les devants, exigeant que son temps de parole soit désormais décompté. Une décision controversée, qui a forcé le polémiste à quitter CNews, où il travaillait depuis deux ans.S’il se présentait en 2022, Éric Zemmour pourrait être en mesure de jouer les trouble-fête. Un récent sondage Harris Interactive le crédite en effet de 10% des intentions de vote, soit un point derrière… Jean-Luc Mélenchon.

Tolosan Je dois reconnaître que, sur le plan de l'analyse politique, j'ai un peu de mal à retenir quelque chose de cet article. Peut-être une fusion avec Closer est-elle en vue ? 7

Yggdrasil Tolosan, J'ai aussi cette impression car cet article veut nous faire croire qu'en étant en opposition totale politique, il faudrait renier tout le monde ... Dans les familles, avec des Amis avec des idées politiques différentes, il faudrait ne plus avoir de contact ... Se serait une guerre perpétuelle !!! Très simpliste comme raisonnement ... Avec mes Amis, nous nous opposons continuellement et c'est pas pour cela que nous nous apprécions pas ... Vraiment très simpliste comme raisonnement cet article du niveau people et ragoteur .. On comprend mieux pourquoi certaines guerres ont existées !!! 2

