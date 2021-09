https://fr.sputniknews.com/20210920/pass-sanitaire-en-italie-des-controles-intenses-au-niveau-des-transports-publics-1046156834.html

Pass sanitaire en Italie: des contrôles intenses au niveau des transports publics

L'Italie a lancé lundi des mesures de contrôle intenses au niveau des transports publics pour vérifier que les passagers et les transporteurs respectent... 20.09.2021, Sputnik France

Des contrôles ont été menés aux niveaux de 92 stations, soumettant à la vérification 371 lignes de bus et véhicules de sociétés de transport dédiés aux liaisons régionales et nationales, indique le ministère sur son site Internet.Cette opération a permis l'identification de 21 infractions concernant 8 sociétés de transport pour défaut de vérification et 13 usagers sans pass sanitaire, précise la même source.A ce jour, 171 infractions ont été enregistrées pour un montant de 68.400 euros, impliquant 74 restaurants, 47 piscines et centres de bien-être et 24 salles de jeux.Instauré en août pour les musées, les événements sportifs et les repas en intérieur au restaurant, le pass sanitaire comporte soit un certificat de vaccination, soit la preuve d'une guérison après avoir contracté le Covid-19, soit un test négatif.Le chef du gouvernement Mario Draghi a annoncé son extension à partir du 15 octobre à tous les lieux de travail, avec une suspension sans paye pour les employés refusant de s'y soumettre.

