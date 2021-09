https://fr.sputniknews.com/20210920/pour-pyongyang-laccord-usa-australie-pourrait-declencher-une-course-aux-armements-nucleaires-1046154351.html

Pour Pyongyang, l'accord USA-Australie pourrait déclencher une «course aux armements nucléaires»

Selon un responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, la nouvelle alliance américaine dans la région Asie-Pacifique «montre que les États-Unis...

La nouvelle alliance américaine dans la région Asie-Pacifique et le récent contrat américain pour des sous-marins avec l'Australie pourraient déclencher une «course aux armements nucléaires» dans la région, a annoncé lundi la Corée du Nord.«Cela montre que les États-Unis sont le principal coupable qui met en danger le système international sur la non-prolifération nucléaire», a-t-on ajouté.Mercredi, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont annoncé un partenariat stratégique pour contrer la Chine, AUKUS, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra.La décision de l'Australie d'annuler un contrat d'achat de sous-marins français en faveur de navires américains à propulsion nucléaire a suscité l'indignation de Paris.Mercredi, le lancement de deux missiles balistiques nord-coréens vers la mer a été suivi de quelques heures par celui d'un missile balistique depuis un sous-marin par la Corée du Sud, devenue ainsi le septième pays au monde à disposer de cette technologie de pointe.Washington, allié de Séoul, a aussitôt «condamné» les tirs de Pyongyang, effectués «en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu» et qui représentent «une menace pour les voisins».La Corée du Nord fait l'objet de multiples sanctions internationales en raison de ses programmes d'armements nucléaires et de missiles balistiques. Les pourparlers sur le nucléaire avec Washington sont suspendus depuis l'échec du sommet de Hanoï en février 2019 entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l'époque, Donald Trump.

GIOVANNIIIIIIIII A chaque fois qu il tire un missiles, le PG , c est 200000 personnes qui ne se nourrissent pas pendant 15 jours!!! 1

Personne ''Les États-Unis sont le principal coupable qui met en danger le système international sur la non-prolifération nucléaire.'' Qui pourrait contester cette vérité ? 0

