https://fr.sputniknews.com/20210920/refoule-faute-de-pass-sanitaire-il-blesse-par-balle-deux-agents-de-securite-en-savoie-1046154375.html

Refoulé faute de pass sanitaire, il blesse par balle deux agents de sécurité en Savoie

Refoulé faute de pass sanitaire, il blesse par balle deux agents de sécurité en Savoie

Alors que le mouvement anti-pass sanitaire connaît une décrue en France, les dérapages de ses partisans se font toujours remarquer dans certains départements... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T12:22+0200

2021-09-20T12:22+0200

2021-09-21T11:55+0200

faits divers

france

actualités

france

savoie

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Un homme d'une cinquantaine d'années a tiré samedi 18 septembre sur des agents de sécurité qui lui avaient refusé faute de pass sanitaire l’accès au parc du Verney à Chambéry (Savoie), qui accueillait la quinzième édition d'Odysséa, la course caritative contre le cancer du sein, rapporte France Bleu.Les faits se sont déroulés peu après 17h. Après ce refus prononcé par les agents de sécurité, il est parti pour revenir avec une arme «de type revolver» et les a blessés par balle, avant de prendre la fuite en direction de la gare.Selon les premiers éléments, des participants à l'événement, témoins de la scène, ont «courageusement couru après» l’auteur des faits, qui a été finalement rattrapé. Les policiers l’ont ensuite interpellé, aux abords immédiats du site.Fortement alcoolisé, le mis en cause a été placé en cellule de dégrisement au commissariat de Chambéry. Il a été entendu dimanche 19 septembre.Souffrant de légères blessures à la main et au ventre, les deux vigiles ont été conduits à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé.Une enquête a été ouverte dans un premier temps pour violences avec arme, mais pourrait être requalifiée en tentative de meurtre.Des faits dénoncés par le maire de la villeEn réaction, le maire de Chambéry Thierry Repentin a condamné sur Twitter «ce geste d'une violence inouïe» saluant «le courage des témoins qui sont immédiatement intervenus et l'efficacité des services de secours, au premier rang desquels la police municipale, dont un agent a interpellé l'auteur présumé des tirs».Cet incident a toutefois échappé à la plupart des nombreux participants à la course Odysséa qui a rassemblé 6.000 coureurs et permis de recueillir 52.500 euros pour la lutte contre le cancer du sein.Le reflux du mouvement anti-passCes faits interviennent alors que le mouvement anti-pass sanitaire perd de l’ampleur en France après un dixième samedi.Selon le ministère de l'Intérieur, 80.000 manifestants, dont 6.100 à Paris, ont été enregistrés à 18h le 18 septembre, alors que leur nombre s’élevait à 121.000 samedi dernier et 140.000 la semaine précédente. Le pic des manifestations, qui a eu lieu le 7 août, avait atteint 237.000 personnes.Ce samedi, la mobilisation a toutefois dérapé dans la Haute-Vienne. À Limoges, une équipe de journalistes de France 3 Limousin a violemment été prise à partie par des manifestants anti-pass sanitaire, selon la chaîne publique.Ils ont notamment accusé les journalistes de minimiser le nombre de participants à ces manifestations et d'être financés par l’exécutif, ajoute le média.

Jean Airalbol J'aime l'info mainstream "le mouvement anti-pass sanitaire connaît une décrue" ???Nothing more to say!!! Ah! Si…merci sputnik!!!Manifs dans 243 villes ce qui fait une moyenne de 329 personnes par manif… On se moque de qui?? J'était comme tous les samedis à la manif de Perpignan allez voir Sainte Marie TV • INFOS c'est un petit indépendant qui filme tous les samedi. 5

Michelvsrin Ils vont bientôt nous dire qu'il n'y a plus que deux manifestants à Paris.......... 3

6

france

savoie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

faits divers, france, actualités, france, savoie, passeport sanitaire