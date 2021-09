https://fr.sputniknews.com/20210920/reunion-des-ministres-de-lue-sur-les-relations-commerciales-avec-laustralie-1046156402.html

Réunion des ministres de l'UE sur les relations commerciales avec l'Australie

Réunion des ministres de l'UE sur les relations commerciales avec l'Australie

Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'Union européenne vont se réunir lundi soir pour discuter des relations commerciales avec... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T15:40+0200

2021-09-20T15:40+0200

2021-09-21T11:48+0200

economie

actualités

ue

australie

réunion

relations économiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1045257253_0:61:3421:1985_1920x0_80_0_0_c9578ee0c5d7104eb3c9105b2bd87273.jpg

La réunion va se tenir en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a précisé le porte-parole, en réponse à une question sur les conséquences de cette affaire sur les négociations commerciales entre les Vingt-Sept et l'Australie.Un autre porte-parole de la Commission a indiqué que l'exécutif européen examinait "l'impact sur le calendrier" de négociations commerciales que pourrait avoir l'annulation par Canberra de la commande de sous-marins français au profit d'une alliance avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.La prochaine session de négociations en vue d'un accord de libre-échange entre l'UE et l'Australie est pour le moment prévue le mois prochain.L'eurodéputé allemand Bernd Lange, président de la commission du commerce international du Parlement européen, a estimé lundi que les tensions entre Paris et Canberra allaient rendre ces négociations "beaucoup plus compliquées".

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

economie, actualités, ue, australie, réunion, relations économiques