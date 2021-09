https://fr.sputniknews.com/20210920/sandrine-rousseau-veut-creer-la-surprise-a-la-prochaine-presidentielle-1046156919.html

Sandrine Rousseau veut créer la surprise à la prochaine présidentielle

Qualifiée pour le second tour des primaires écologistes, Sandrine Rousseau compte porter son discours jusqu’à la présidentielle. Sur France Inter, elle a... 20.09.2021, Sputnik France

À sept mois des élections présidentielles, le paysage politique s’éclaircit du côté des écologistes. Le premier tour de la primaire d’EELV a en effet livré son verdict, donnant à Yannick Jadot et Sandrine Rousseau le droit de se disputer le billet pour 2022.L’ancienne porte-parole du parti est d’ailleurs revenue sur sa qualification au micro de France Inter. Elle a déclaré ne pas être étonnée de ses bons résultats, symptomatiques selon elle d’une envie de changements sociétaux.Interrogée sur une possible union des gauches voire un ralliement à Anne Hidalgo d’ici 2022, l’écologiste a répondu par la négative, déterminée à «aller jusqu’au bout». Un combat qu’elle compte mener en tablant sur une forme de «radicalité», loin d’une «écologie de gouvernement» qu’elle réprouve.Si elle appelle à «sortir du consumérisme et de la surexploitation des êtres humains», la candidate prône aussi une approche plus philosophique, une forme de «réenchantement» face à la nature.Des propos controversésSa «radicalité», Sandrine Rousseau se l’est vu reprocher à plusieurs reprises ces derniers mois, au fil de sorties médiatiques frisant parfois la bourde. Après la chute de Kaboul, elle avait ainsi appelé à accueillir sans restriction les migrants afghans, assurant qu’avoir de «potentiels terroristes en France» permettrait «aussi de les surveiller».Flirtant avec les thèses décoloniales et déconstructivistes, la candidate avait également affirmé que l’écologie ne devait pas être représentée par «des hommes blancs à vélo dans les villes». Au micro de l’émission Backseat, elle avait insisté sur le poids des «femmes, des personnes noires ou musulmanes» dans les luttes écologiques, celle-ci étant des «résistantes de fait».Plus récemment, Sandrine Rousseau a été au centre d’une passe d’armes avec le ministre de l’Intérieur, reprochant à celui-ci d’assumer ses fonctions même après avoir été accusé de viol. En retour, Gérald Darmanin a menacé de rendre publiques des conversations privées au cours desquelles la femme politique aurait sollicité ses services pour une nomination à l’IRA (Institut régional d’administration).Sandrine Rousseau avait également été mise en difficulté lors de la primaire écologiste, suite à plusieurs couacs. Des militants de la mouvance identitaire avaient ainsi tenté de s’immiscer dans le scrutin, pour lui donner ironiquement leurs voix. Une forme de «trollage» pour faire monter une candidate montrant «le vrai visage de l’écologie», avait expliqué au Parisien Damien Rieu, ancien porte-parole de Génération identitaire.Plusieurs centaines d’inscriptions d’électeurs avaient finalement été rejetées, parfois par erreur.

Tchetnik Elle nous surprend déjà. Par sa stupidité. Une vraie caricature. 10

merilwe Le choix des mots, une fois de plus, un véritable régal. Si vous êtes patriote, que vous aimez votre pays, que vous souhaitez qu'il ne soit pas détruit économiquement, socialement et culturellement, vous venez d'être identifié comme appartenant à la " MOUVANCE IDENTITAIRE " . Houla ! Ce doit être un truc d'extrême droite de la droite extrême antimites des heures les plus sombres, au moins .... 6

