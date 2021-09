https://fr.sputniknews.com/20210920/sous-marins-la-france-a-commence-a-avoir-des-doutes-serieux-sur-le-contrat-avec-laustralie-a-partir-1046154924.html

Sous-marins: Paris a commencé à avoir des doutes sérieux sur le contrat avec l’Australie dès juin

Selon une source de Reuters, bien que lors de sa visite de travail organisée en France à la mi-juin le Premier ministre australien n’ait rien dit à Emmanuel... 20.09.2021, Sputnik France

La rupture du «contrat du siècle» entre la France et l’Australie, qui concernait la livraison de sous-marins français à Canberra, aurait été pressentie par Paris. Selon Reuters, qui se réfère à une source auprès de l’Élysée, la France a évoqué «la question de l'Indo-Pacifique et des sous-marins à tous les niveaux à partir de juin» quand elle avait commencé à «avoir des doutes sérieux».«C'est le Président qui a pris l'initiative d’inviter [Scott] Morrisson en juin. [Scott] Morrisson ne lui a rien dit qui laissait présager cela et ils sont convenus de poursuivre le travail. Le Président a écrit longuement à Morrisson pour répondre à ses préoccupations. La réponse de Morrisson a été purement dilatoire».En juin dernier, Emmanuel Macron recevait le Premier ministre australien Scott Morisson, qui affirme avoir évoqué avec le Président français la rupture du contrat sur les sous-marins. Pourtant, depuis jeudi 16 septembre, la France dit n'avoir rien vu venir.Contrat rompuLe 15 septembre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont annoncé un partenariat stratégique pour contrer la Chine, ce qui comprend la fourniture de sous-marins à propulsion nucléaire américains à Canberra.Ce partenariat évince la France qui avait signé en 2016 un contrat de 56 milliards d'euros pour 12 sous-marins à propulsion diesel avec l'Australie, auxquels Canberra a renoncé. Le 17 septembre, agacé par la décision australienne, Paris a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, un geste sans précédent vis-à-vis de deux alliés historiques.

michel loncin Donc, pendant deux mois, la France, plutôt que de PESER sur l'Australie, a préféré poursuivre une ... "sieste" de fausse sécurité ... ? La responsabilité de Macron, de Castex et de Le Drian est dès lors fortement engagée !!! 7

merilwe Du coup, on a l'air moins bête, on s'est fait rouler dans la farine, mais on le savait ... ^^ Tout le monde y croit... 6

