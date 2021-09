https://fr.sputniknews.com/20210920/sous-marins-lamour-de-londres-envers-paris-inderacinable-selon-boris-johnson-1046153478.html

Sous-marins: l'amour de Londres envers Paris «indéracinable», selon Boris Johnson

Le Royaume-Uni et la France ont «une relation très amicale», d'une «immense importance», a déclaré, selon l'agence britannique Press Association, M. Johnson à... 20.09.2021, Sputnik France

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a souligné dimanche l’«immense importance» de la relation entre le Royaume-Uni et la France, et l'amour «indéracinable» de Londres envers Paris, face à la fureur française après l'annonce d'un partenariat stratégique entre Washington, Canberra et Londres.Le Royaume-Uni et la France ont «une relation très amicale», d'une «immense importance», a déclaré, selon l'agence britannique Press Association, M. Johnson à des journalistes à bord de l'avion qui l'emmenait à New York. «Notre amour de la France est indéracinable», a-t-il assuré lors de son voyage vers les États-Unis, où il doit assister à l'assemblée générale de l'Onu et rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche.Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont annoncé mercredi un partenariat stratégique pour contrer la Chine, AUKUS, incluant la fourniture de sous-marins américains à Canberra.La décision de l'Australie d'annuler le contrat d'achat de sous-marins à propulsion conventionnelle français d'un montant de 56 milliards d'euros en faveur de navires américains à propulsion nucléaire a suscité l'indignation de Paris.Emmanuel Macron a rappelé les ambassadeurs de France à Canberra et à Washington dans un geste sans précédent.Il doit s'entretenir «dans les tout prochains jours» avec son homologue américain Joe Biden, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.Par ailleurs, une rencontre prévue cette semaine entre la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue britannique Ben Wallace a été annulée à la demande de Paris, selon une source au ministère français.

Expert Jacques BELLE la flèche du Parthe pourrait bien avoir raison de la perfide Albion. Il est temps de reconquérir le sol anglais qui n'est finalement qu'une province française depuis Guillaume le conquérant. Les armes de ce royaume ne s'écrivent-elles pas en français ?" Dieu et mon droit" ne fait-il pas écho à "honni soit qui mal y pense" ? La seule façon de faire entendre raison à ces beaux lords anglais c'est de les frapper au porte monnaie et ce ne sont pas les occasions qui vont manquer après le brexit. Il est temps que cette perfide Albion redevienne une île bien séparée du continent européen car de toutes façons elle va être prise en tenaille entre le continent européen et le continent nord américain. 3

lusofranc <,,,l'amour de Londres envers Paris «indéracinable»..> Et en plus il se f..t de la g...e de la France...! Et il ne faudra pas compter sur le pitre morbihanais,pour le remttre a sa place ... 3

