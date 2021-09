https://fr.sputniknews.com/20210920/un-pfizer-sil-vous-plait-un-cafe-lillois-offre-un-service-inedit---photos-1046152849.html

Un Pfizer, s’il vous plaît: un café lillois offre un service inédit - photos

Pour la première fois en France, un bar a été aménagé pour des rendez-vous vaccinaux. Il s'agit du café Le Diplomate, à Lille, qui a révisé les services qu'il...

La gérante du bar-tabac Le Diplomate, à Lille, a transformé son établissement en centre de vaccination éphémère samedi 18 septembre, indique France Bleu. Une dose de vaccin, c’est l’option qui y a été proposée presque tout au long de la journée, avec l'accord de l'Agence régionale de santé (ARS).Fabienne Plouvier a souhaité ainsi remédier aux inquiétudes liées à la vaccination: «L'idée a fleuri à force d'écouter tous les clients qui se sont confiés à moi, sur leur crainte de se faire vacciner», s’est-elle souvenue, interrogée par la radio.La patronne croit avoir enregistré un «flux important» de clients voulant se faire injecter une dose de vaccin. Parmi eux, des individus fragiles, par exemple.Dans le même temps, des commentaires haineux ou appelant au boycott sont parus sous l’annonce de l’initiative, publiée sur Facebook il y a une semaine.«Effet de confiance»La vaccination s’est déroulée entre 9 et 15 heures alors que le bar a été fermé, mais que la partie tabac restait ouverte, selon France Bleu.Le généraliste Anthony Delcambre et deux infirmiers ont administré le vaccin sans qu’un rendez-vous préalable soit nécessaire.La veille de l'opération, la gérante a décompté une vingtaine d’inscrits: «La plupart des inscrits, ce sont des personnes d'un certain âge pour éviter d'aller en centre-ville. Et il y a 10% de jeunes qui, malheureusement, sont sans-papiers ou qui ont la crainte de se faire vacciner», a-t-elle précisé à France Bleu.Plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron a fait état de 50 millions de Français primo-vaccinés.

Fred202 On vaccine dans les bars et les malades dans les hopitaux meurent d autointoxication car il ne peuvent defequer.. j aurai tout vu dans ce monde 7

Patou Le pire est qu'elle croit bien faire 4

