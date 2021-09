https://fr.sputniknews.com/20210920/usa-le-variant-delta-freine-lindustrie-aerienne-1046156669.html

USA: Le variant Delta freine l'industrie aérienne

La reprise du transport aérien aux Etats-Unis a ralenti en août à cause de la propagation du variant Delta de la Covid-19, selon une étude diffusée lundi. 20.09.2021, Sputnik France

Les réservations en ligne ont atteint le mois dernier 4 milliards de dollars, soit une baisse de 35 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques d'août 2019 et de 24 % par rapport à ce mois de juillet, selon un nouveau rapport d'Adobe Digital Economy Index.Depuis le début de l'année jusqu'en août, le total des réservations intérieures représente 38 milliards de dollars, en baisse de 30 % par rapport à la même période en 2019.Les réservations de vols intérieurs en août pour les fêtes de Thanksgiving de novembre ont diminué de 18 % cette année par rapport à 2019, a précisé la même source.Lorsque les réservations de vols pour novembre et décembre ont augmenté de 9 % et 17 % en mars par rapport à mars 2019, c'était un signal prometteur, a expliqué Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights."Mais les consommateurs sont devenus plus prudents à mesure que la variante Delta s'est répandue. Le gros des réservations se produit trois à quatre mois avant les périodes de pointe, donc le mois d'août commence à donner une meilleure image de ce que pourrait être le reste de l’année", a ajouté M. Pandya.

