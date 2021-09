https://fr.sputniknews.com/20210920/visite-au-mali-de-la-ministre-francaise-des-armees-1046156951.html

Visite au Mali de la ministre française des Armées

Visite au Mali de la ministre française des Armées

La ministre française des Armées Florence Parly a entamé, lundi, une visite au Mali pour des entretiens avec des responsables de ce pays de l'Afrique de... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T21:33+0200

2021-09-20T21:33+0200

2021-09-21T11:24+0200

afrique

international

actualités

florence parly

france

mali

afrique

armée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/1044103425_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_73c29aae56638ec5660139fcaa29943a.jpg

Dans une déclaration rapportée par des médias, la ministre française a souligné la détermination de la France à poursuivre son engagement avec ce pays, en dépit de l'affaire Wagner."Il est temps de faire évoluer notre dispositif", a-t-elle ajouté, en allusion à l'évacuation programmée des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou, dans le nord du Mali, pour un recentrage sur la "zone des trois frontières", aux confins du Niger et du Burkina Faso.La France, consciente que la situation "reste fragile" sur le plan de la sécurité, "reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui nous unit", a affirmé la ministre ajoutant: "Nous ne quittons pas le Mali".Interrogée par la presse qui lui a demandé si les entretiens ont porté sur un éventuel recours des autorités maliennes aux paramilitaires de la société Wagner, Mme Parly a répondu: "Nous avons eu un échange franc, direct et complet".Mme Florence Parly avait débuté dimanche sa tournée dans la région sahélienne par une visite à Niamey, où elle a rencontré le président nigérien, Mohamed Bazoum, et son ministre de la Défense Alkassoum Indatou.

full-up Parly va leur vendre des sous marins ? sait-elle à quoi çà sert , comme elle n'a pas fait son service militaire (comme le gamin) tout est possible ! 1

Michelvsrin Autant qu'elle visite et se livre à une tribu , au moins elle aura l'impression de ne pas avoir perdu son temps et ça fera plaisir à certains ! 1

5

france

mali

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, international, actualités, florence parly, france, mali, afrique, armée