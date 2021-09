https://fr.sputniknews.com/20210920/washington-va-rouvrir-ses-frontieres-aux-voyageurs-entierement-vaccines-1046155218.html

Les États-Unis rouvrent leurs frontières, voici les nouvelles règles pour s’y rendre

Les États-Unis assoupliront leurs restrictions d'entrée à partir de novembre. Alors, les autorités exigeront que tous les voyageurs étrangers se rendant dans... 20.09.2021, Sputnik France

Les non-ressortissants qui se rendront aux États-Unis seront dans l'obligation de prouver qu'ils ont été vaccinés et de produire un test négatif de moins de 72h, a déclaré Jeffrey Zients, conseiller du Président, cité par CNBC. Les changements entreront en vigueur début novembre, a-t-il indiqué.En revanche, l’administration de Biden va durcir les règles pour les citoyens américains non vaccinés, qui devront être testés dans la journée avant de retourner aux États-Unis ainsi qu'après leur arrivée. Les passagers entièrement vaccinés ne seront pas tenus d'observer une quarantaine, a ajouté Jeffrey Zients.La nouvelle politique remplace une série de restrictions de déplacement introduites pour la première fois par l’ex-Président Donald Trump l'année dernière et renforcées par Joe Biden au début de l'année, qui concernaient les non-ressortissants ayant séjourné au cours des 14 jours précédents au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Chine, en Inde, en Iran, en République d'Irlande, au Brésil ou en Afrique du Sud.Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies exigeront également des compagnies aériennes qu'elles recueillent les coordonnées des voyageurs internationaux pour faciliter la recherche des contacts.En ce qui concerne le port du masque, le Président Joe Biden a étendu l’obligation de le porter y compris dans les avions, a indiqué son conseilleur, ajoutant que l'Administration de la sécurité des transports demandait que soit doublé le montant des amendes prévues à l'encontre de ceux qui refusent de mettre cette protection.La nouvelle politique entrera en vigueur début novembre afin de laisser aux compagnies le temps de se préparer à mettre en œuvre les protocoles adaptés, a conclu Jeffrey Zients.Quels vaccins?Il n'est pas pour le moment établi quels seront les vaccins acceptés dans le cadre du nouveau système, ni si ceux non approuvés aux États-Unis permettraient d'entrer. Selon le conseiller du Président, cette décision reviendra aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.Les premières réactionsLondres et Berlin ont déjà salué les assouplissements concernant les règles d'entrée pour les non-ressortissants aux États-Unis. La chef de la diplomatie britannique, Liz Truss, a écrit sur son compte Twitter que cela était «important pour notre reprise économique, nos familles et nos échanges commerciaux».​De plus, Berlin a qualifié d'«excellente nouvelle» la levée des restrictions américaines sur les voyages, selon l’ AFP.

rudgera les states ne m'ont jamais intéressée 3

Jean Airalbol Cela ne change rien pour moi, je ne peut donc pas encore y aller, car non vacciné. (Et pas prêt de l’être) 2

2021

