https://fr.sputniknews.com/20210921/affecte-a-la-protection-de-gabriel-attal-un-policier-sauve-une-suicidaire-1051786864.html

Affecté à la protection de Gabriel Attal, un policier sauve une suicidaire

Affecté à la protection de Gabriel Attal, un policier sauve une suicidaire

Une suicidaire a été sauvée par un policier chargé de la protection de Gabriel Attal, relate La Marne. Alerté par un passant du comportement inhabituel d’une... 21.09.2021, Sputnik France

2021-09-21T17:00+0200

2021-09-21T17:00+0200

2021-09-21T17:00+0200

france

police

suicide

psychologie

statistique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Chargé de surveiller le déplacement de Gabriel Attal, un policier a été averti par un jeune homme qu’une femme menaçait de mettre fin à ses jours depuis le pont Jean-Bureau, près de la gare de Meaux. Le fonctionnaire est intervenu et a sauvé la suicidaire ce 16 septembre, fait savoir La Marne.Gabriel Attal s’est rendu à l’espace Caravelle de Meaux, en Seine-et-Marne. Des agents de police ont été stationnés le long de la route du porte-parole du gouvernement pour la sécuriser. Une fois que l’homme politique a quitté le département, une scène a failli virer au drame.Un adolescent a alerté un membre des forces de l’ordre: il avait remarqué le comportement étrange d’une femme qui avait franchi les garde-corps du pont Jean-Bureau et était penchée en avant, au-dessus de l’eau,.Quand le policier est arrivé sur les lieux, elle a menacé de se suicider s’il s’approchait. Toutefois, le policier a réussi à discuter avec la trentenaire. Après avoir établi le contact, il a pu l’approcher puis la mettre en sécurité. Par la suite, ce sont les secours qui ont pris en charge la femme se trouvant visiblement dans un état de détresse. Les raisons pour lesquelles elle a voulu sauter à l’eau ne sont pas encore connues.Suicides en FranceLe taux de suicide en France est l’un des plus élevés parmi les États européens, surtout chez les 15-24 ans. Ainsi, dans le pays une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique.Qui plus est, elle explique que l’espérance de vie est également influencée par les troubles psychiques.Il est à noter que, d’après les informations de l’enquête Coviprev qui a été menée par Santé publique France afin d’observer l’évolution de la santé mentale en lien avec la crise sanitaire, "la satisfaction de vie actuelle des Français (77,6%) à mi-février 2021 est meilleure que celle observée au début du premier confinement (66,3% le 23-25 mars 2020) mais demeure inférieure de sept points à celle mesurée hors période d’épidémie (84,5%)".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

france, police, suicide, psychologie, statistique