Crack à Paris: passe d'armes entre Hidalgo et le préfet de police

"Il y a là un énorme espace de deal, un marché de la drogue et du crack aux yeux de tout le monde avec un préfet de police qui regarde, qui n'intervient pas. C'est scandaleux", a accusé le matin la maire sur RMC et BFMTV."Le ministère de l'Intérieur, le préfet de police ne jouent pas leur rôle", a encore déclaré la candidate à la présidentielle, appelant Gérald Darmanin et Didier Lallement à venir avec elle rue Riquet "pour assécher ce grand marché du deal"."C'est la maire de Paris et elle seule qui a décidé de fermer aux toxicomanes le jardin d'Eole sans lieu alternatif, les installant ainsi rue Riquet et d'Aubervilliers", a réagi la préfecture dans un communiqué à la mi-journée.Mi-mai, préfecture et mairie s'étaient accordées pour regrouper les toxicomanes dans le nord des jardins d'Eole, site historique de consommation à la frontière des XVIIIe et XIXe arrondissements, afin de soulager les riverains du secteur voisin de Stalingrad."L'avis défavorable" du préfetMais fin juin, Anne Hidalgo avait décidé de mettre fin à cette situation provisoire en interdisant les consommateurs de crack d'accès au parc, afin que les habitants en reprennent possession, et ce malgré "l'avis défavorable" du préfet, souligne la préfecture.Faisant face à l'opposition de riverains pour implanter de nouveaux centres d'accueil de toxicomanes dans la capitale, Anne Hidalgo a indiqué rechercher "à proximité des hôpitaux" et avoir "demandé aux hôpitaux de Paris de nous aider"."Puisque ce sont des lieux de soins, c'est sans doute plus acceptable" pour les riverains, a-t-elle expliqué.

