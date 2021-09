https://fr.sputniknews.com/20210921/des-timbres-a-leffigie-de-john-lennon-pour-transmettre-un-message-de-paix-1051793062.html

Des timbres à l'effigie de John Lennon pour transmettre un message de paix

Des timbres à l'effigie de John Lennon pour transmettre un message de paix

A l’occasion de la journée internationale de la paix, l’Administration postale des Nations Unies (APNU) a émis trois timbres à l’effigie du chanteur... 21.09.2021, Sputnik France

Il s’agit de trois feuillets souvenirs spéciaux assortis des paroles de la chanson "Imagine", de la signature du membre emblématique du Groupe The Beatles, ainsi que de son autoportrait.Célébrée le 21 septembre, la Journée internationale de la paix, qui coïncide avec le début des travaux de la 76ème Assemblée Générale de l'Onu, préconise le renforcement des idéaux de paix, tant à l’intérieur qu’entre toutes les nations et tous les peuples.Selon l’APNU, c’est l’occasion aussi pour toute l’humanité de mettre de côté ses différences et de contribuer à promouvoir une culture de la paix dans le monde entier.L’année 2021 marque le 50ème anniversaire de l’enregistrement de “Imagine” par le musicien de rock anglais.Sortie en 1971, la chanson, qui est le single le plus réussi de la carrière solo de Lennon, a été reprise par des artistes de tous les genres à travers le monde. Il a été joué lors de certains des plus grands événements du monde, notamment des concerts pour la paix, la faim, les célébrations du Nouvel An et lors de plusieurs Jeux Olympiques, y compris la récente cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon.Les paroles des chansons appellent à mettre de côté toutes les différences et à s’unir pour imaginer un monde de paix, sans faim, sans barrières séparant les peuples et les nations.“Nous pouvons mieux honorer la Journée internationale de la paix en nous dressant contre les actes de haine et en répandant la compassion, la gentillesse et l’espoir afin que le monde puisse 'vivre comme un seul' comme John Lennon l’imaginait", peut on lire sur le site web de l’APNU.

