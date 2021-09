https://fr.sputniknews.com/20210921/la-finlande-donne-son-feu-vert-pour-un-passeport-vaccinal-1051793517.html

La Finlande donne son feu vert pour un passeport vaccinal

Le Parlement finlandais a approuvé mardi la création d'un passeport vaccinal dans le pays, même si sa mise en place réelle reste incertaine du fait de... 21.09.2021, Sputnik France

2021-09-21T22:04+0200

finlande

restrictions

covid-19

passeport sanitaire

Prévu pour être lancé début octobre, le "pass corona" pourrait s'avérer être mort-né, en ce sens que l'Exécutif finlandais souhaite pouvoir lever les restrictions anti-Covid mi-octobre, date à laquelle Helsinki espère avoir vacciné 80% de la population de plus de 12 ans, contre 66,6% aujourd'hui.Le pass finlandais "n'est pas une restriction, c'est une libération des restrictions", a fait valoir la ministre de la Santé, notant que le certificat de vaccination pourrait être nécessaire dans certaines zones "en cas de foyers significatifs" avec d'autres restrictions.La Finlande est un des pays au plus faible bilan Covid en Europe, avec un peu plus de 1.000 morts et 137.000 cas pour près de 5,5 millions d'habitants.

finlande

2021

Actus

