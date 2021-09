https://fr.sputniknews.com/20210921/la-police-britannique-designe-un-troisieme-suspect-dans-laffaire-skripal-1051781455.html

La police britannique désigne un troisième suspect dans l’affaire Skripal

2021-09-21T12:25+0200

Un troisième suspect a été désigné par la police britannique dans l’affaire Skripal engagée après que l’ancien agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés empoisonnés en mars 2018 à Salisbury, selon la version de Londres.Il s’agit de Sergueï Fedotov, aussi connu sous le nom de Denis Sergueïev, inculpé pour tentative de meurtre contre ces personnes, ainsi que contre le policier Nick Bailey, qui avait été contaminé en intervenant sur les lieux. Il est également accusé de possession et d'utilisation d'une arme chimique.Le rôle et l'identité du troisième suspect avaient été précédemment évoqués par le site d'investigation Bellingcat en février 2019. Selon le Royaume-Uni, Denis Sergueïev, âgé d’une cinquantaine d’années, se trouve actuellement en Russie. Les autorités britanniques ont promis d’informer Interpol pour demander son arrestation s'il voyage à l'extérieur du pays.Le responsable a également assuré avoir "les preuves" qui relient les trois suspects au GRU.Affaire Skripal L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés en mars 2018 à Salisbury et retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière cet empoisonnement. Selon Londres, un agent innervant d’un groupe de produits connus sous le nom de "Novitchok" a été utilisé. Le 5 septembre 2018, le parquet britannique a formulé à l'encontre des Russes Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov quatre chefs d'accusation, notamment ceux de tentative de meurtre de Sergueï Skripal et de Ioulia, ainsi que du policier britannique Nick Bailey. Theresa May a affirmé que les deux suspects étaient des hommes du GRU sans pour autant présenter de preuves pour appuyer ces allégations.Moscou a à maintes reprises rejeté ces accusations et s'est dit disposé à coopérer pour enquêter sur les faits.

Germain-II Pour tuer qq'un les US utilisent des drones et défoncent des tas de gens, la Russie utiliserait du poison et raterait son coup. Et 3) il nous est dit que la menace est russe !!! 😀 Merci, en ces temps propos ennuyeux l'humour fait du bien ! Vraiment 👍 4

Michelsvrin Que pensez-vous de la nouvelle version de Sputnik ? 4

