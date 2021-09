https://fr.sputniknews.com/20210921/la-population-de-koalas-australiens-a-diminue-dun-tiers-en-trois-ans-1051790993.html

La population de koalas australiens a diminué d'un tiers en trois ans

La population de koalas en Australie a diminué de 30% au cours des trois dernières années en raison des sécheresses, des incendies et de la déforestation, a... 21.09.2021, Sputnik France

AKF, groupe indépendant à but non lucratif, estime que la population des koalas a chuté à moins de 58.000 cette année, contre plus de 80.000 en 2018. En Nouvelle-Galles du Sud, la population a diminué de 41%, et certaines régions du pays ne comptent plus qu'entre cinq et dix individus.Le déclin en Nouvelle-Galles du Sud s'est probablement accéléré après les vastes feux de forêt qui ont ravagé cet Etat du sud-est de l'Australie fin 2019 et début 2020."Dans des endroits comme l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud (...) la sécheresse de ces dix dernières années a eu un effet cumulatif : des rivières complètement à sec depuis des années, entraînant la mort des arbres à gomme rouge, qui sont la source de vie des koalas", a déclaré mardi à Reuters Deborah Tabart, présidente d'AKF, en réclamant l'adoption d'une loi spécifique pour protéger cet animal emblématique.Outre l'impact de la sécheresse et des incendies, les opérations de défrichage effectuées par les promoteurs immobiliers ou les constructeurs de routes ont détruit l'habitat de l'animal. "Nous devons changer", a souligné Deborah Tabart, "mais si ces bulldozers continuent à travailler, alors j'ai vraiment peur pour les koalas".

