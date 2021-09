https://fr.sputniknews.com/20210921/le-pm-australien-ne-sentretiendra-pas-avec-macron-a-new-york-1046157494.html

Le PM australien ne s'entretiendra pas avec Macron à New York

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré mardi qu'il ne s'entretiendrait pas avec Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale de l'Onu... 21.09.2021, Sputnik France

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'union européenne devaient se réunir lundi soir à New York pour évoquer les négociations commerciales entre le bloc communautaire et l'Australie, alors que la France accuse l'Australie de l'avoir poignardée dans le dos en rompant son accord avec le groupe français Naval Group pour privilégier un partenariat avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.Alors que le Président américain a prévu de s'entretenir rapidement avec Emmanuel Macron dans le but d'apaiser les tensions, Scott Morrison a fait savoir qu'il ne tiendrait pas de réunion bilatérale avec le Président français en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.Les pays de l'UE ont affiché leur solidarité avec la France, alors que doit débuter le 12 octobre un nouveau cycle de discussions commerciales entre Bruxelles et Canberra sur un accord de libre-échange que l'Australie espère conclure avec le bloc communautaire.Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a dit lundi s'attendre à ce que ces pourparlers se déroulent comme prévu, en dépit du mécontentement de la France dans le dossier des sous-marins.

Jean Airalbol Typiquement roastbeef, et avec Micron, la preuve que la France est devenue "insigni-fiente" depuis qu'il n'y a plus De Gaulle…ce "sidi" je ne suis pas Gaulliste 4

Reddot La France n'a pas besoins de l'Australie et ça va êtres une réalité difficile a admettre dans un avenir proche. Les Usa viennent de casser l'alliance et ils seront bientôt seul avec les Anglo-saxons contre la grande Chine et leur alliés. Les peuples européens ne sont pas dupe. 3

