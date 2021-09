https://fr.sputniknews.com/20210921/les-taliban-assurent-que-les-filles-reprendront-les-cours-des-que-possible-1051783799.html

Les taliban assurent que les filles reprendront les cours "dès que possible"

Les taliban assurent que les filles reprendront les cours "dès que possible"

Selon le porte-parole des talibans*, Zabihullah Mujahid, "le ministère de l'Education s'efforce de prendre des dispositions pour l'éducation des collégiennes... 21.09.2021, Sputnik France

2021-09-21T14:43+0200

2021-09-21T14:43+0200

2021-09-21T14:43+0200

afghanistan

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1051783620_0:72:3191:1867_1920x0_80_0_0_0cf6b79e2a199dde12624e905af25220.jpg

Les talibans* ont assuré mardi que les collégiennes et lycéennes, bannies de la récente rentrée des classes, seraient autorisées à retourner en cours, mais ils n'ont donné aucune date.Les nouveaux dirigeants de l'Afghanistan affirment avoir changé alors que les craintes d'un retour au régime de 1996-2001, durant lequel les femmes avaient notamment interdiction de sortir seules de chez elle et les filles d'aller à l'école, s'avivent au sein de la population et à l'étranger.Les garçons ont pu reprendre les cours dans le secondaire samedi dernier."Pour ce qui est de l'école [pour les jeunes filles], le ministère de l'Education s'efforce de prendre des dispositions pour l'éducation des collégiennes et des lycéennes dès que possible", a déclaré le porte-parole des talibans*, Zabihullah Mujahid, lors d'une conférence de presse à Kaboul.Les plus jeunes filles ont déjà repris les cours dans les écoles primaires, en non-mixité.L'association Amnesty International a publié mardi un rapport sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, soulignant que les droits des femmes étaient menacés et que les manifestations à ce sujet avaient été violemment réprimées.Zabihullah Mujahid a affirmé lors de la conférence de presse que le "travail se poursuivait" sur la question du travail des femmes, sans autre précision."Nous essayons de renforcer le gouvernement et, si Dieu le veut, des femmes seront nommées à certains postes (...)", a-t-il déclaré, alors qu'un gouvernement de transition est en place.* Organisation terroriste interdite en Russie

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

afghanistan, taliban