Les taliban complètent leur gouvernement

Les taliban complètent leur gouvernement

Les taliban* afghans ont annoncé de nouvelles nominations au sein de leur gouvernement mardi, dont celle d'un ministre du Commerce qui devra s'atteler à la... 21.09.2021, Sputnik France

Le portefeuille du Commerce et de l'Industrie a été confié à Nooruddin Azizi, un homme d'affaires originaire de la province du Panchir, ancien bastion de la résistance aux taliban*, au nord de Kaboul.Nooruddin Azizi, qui aura deux vice-ministres à ses côtés, complète une équipe économique déjà composée d'un ministre des Finances et d'un ministre de l'Economie.Zabihullah Mujahid a par ailleurs annoncé la promotion de deux anciens commandants des taliban* à des postes de vice-ministres, respectivement à la Défense et à l'Intérieur.Originaires du sud de l'Afghanistan, berceau des taliban* en territoire pachtoune, mollah Abdul Qayyum Zakir et Sadr Ibrahim sont des combattants expérimentés qui incarnent l'aile dure du mouvement islamiste.Leur nomination semble aussi traduire la nécessité pour les taliban* de maintenir un équilibre entre les différentes factions qui les composent.*Organisation terroriste interdite en Russie

