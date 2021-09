https://fr.sputniknews.com/20210921/macron-loue-la-relation-franco-russe-en-inaugurant-une-exposition-dart-1051794762.html

Macron loue la relation franco-russe en inaugurant une exposition d'art

L'exposition, qui ouvre mercredi, "va nous permettre de convaincre des millions de nos concitoyens de ce qu'il y a de commun et d'inséparable" entre Français... 21.09.2021, Sputnik France

france

russie

emmanuel macron

exposition

art

culture

relations

Emmanuel Macron a affirmé la détermination de la France à renforcer ses relations avec la Russie en dépit des "turpitudes du temps présent", en inaugurant mardi l'exposition sur les chefs d'oeuvre de la collection des frères Morozov à la Fondation Vuitton.Après l'avoir visitée en compagnie de la ministre russe de la Culture Olga Lioubimova, le chef de l'Etat a déclaré croire "très profondément" que cette exposition, qui ouvre mercredi, "va nous permettre de convaincre des millions de nos concitoyens de ce qu'il y a de commun et d'inséparable" entre Français et Russes.Elle "nous oblige à continuer à oeuvrer, malgré les turpitudes du temps présent et des circonstances, à continuer à rapprocher" les deux pays, a-t-il ajouté, aux côtés de Bernard Arnault, le président de LVMH et propriétaire du musée.Reportée à trois reprisesTrois fois reportée, pandémie du Covid-19 oblige, cette exposition est l'événement artistique de la rentrée à Paris en présentant 200 tableaux acquis au tournant du XIXe siècle par deux frères Morozov, dont des Van Gogh, Gauguin, Renoir, Cézanne, Matisse et artistes russes.Cette collection "est la trace évidente que la Russie est bien une grande puissance européenne", a souligné Emmanuel Macron, qui l'a visitée avec son épouse Brigitte, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, des directeurs de musées parisiens et des personnalités russes."Cette exposition est l'illustration des liens éternels entre la France et la Russie", a renchérit Bernard Arnault, en remerciant "chaleureusement" Vladimir Poutine, qu'il avait rencontré en 2016 pour organiser cette exposition et celle du collectionneur Chtchoukine qui avait attiré 1,29 million de visiteurs.A rebours d'autres dirigeants européens, Emmanuel Macron avait plaidé au début de son quinquennat pour un rapprochement avec le maître du Kremlin malgré le contentieux sur l'annexion de la Crimée en 2014, mais sans parvenir à réchauffer durablement les relations, en raison notamment de profondes divergences sur l'état de droit et les crises internationales, comme le Belarus.

Caillou Non mais ca suffit, là. Faites le taire ce pantin. Il passe son temps a dire tout et son contraire. La politique, c'est pas de la comm. Qu'il monte une boite de publicité. Presider un pays, c'est une chose serieuse. 0

1

russie

