Melbourne: fermeture de chantiers de construction pour non respect des règles anti-Covid

Plus d'une centaine d'ouvriers du bâtiment ont manifesté leur colère lundi dans le centre de Melbourne où ils ont brisé des vitres pour protester contre... 21.09.2021, Sputnik France

Les autorités de Melbourne en Australie ont décidé mardi de fermer les chantiers de construction de la ville, en raison du non respect des règles anti-Covid par les ouvriers y travaillant.Ces chantiers seront fermés pendant deux semaines en réponse à l'absence de respect des règles anti-Covid et des manifestations de protestation contre de nouvelles règles plus strictes, selon les autorités de la seconde ville d'Australie.Plus d'une centaine d'ouvriers du bâtiment ont manifesté leur colère lundi dans le centre de Melbourne où ils ont brisé des vitres pour protester contre l'obligation qui leur est faite de se faire vacciner.La ville de Melbourne vit depuis sept semaines en confinement strict face à la progression rapide du variant Delta. Mais des foyers d'infection ont été identifiés sur des chantiers de construction où le respect des règles est plus laxiste, selon les autorités.Cette fermeture administrative des chantiers met des dizaines de milliers d'ouvriers au chômage technique et des manifestations sont attendues mardi à la suite de cette décision.

merilwe Règles anti covid : une information à relayer après visionnage ... Le témoignage capital d’un directeur des pompes funèbres , vidéo disponible sur le site ReseauInternational . Ou comment organiser une fausse pandémie pour une vraie politique eugéniste ... Visionnez et relayez . 0

