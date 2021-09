https://fr.sputniknews.com/20210921/seine-saint-denis-un-mineur-blesse-au-cou-par-un-tir-policier-lors-dun-rodeo-1051791323.html

Seine-Saint-Denis: un mineur blessé au cou par un tir policier lors d'un rodéo

Dans la nuit de lundi à mardi, un adolescent était au volant d'une voiture et percutait d'autres véhicules garés sur la voie publique. 21.09.2021, Sputnik France

Un mineur au volant d'une voiture a été blessé par balle au cou par le tir d'un policier, après avoir percuté des fonctionnaires dans la nuit de lundi à mardi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny et de source policière.Transporté en urgence absolue à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger, selon le parquet.Une enquête sur l'utilisation de l'arme à feu par le policier a été ouverte par le parquet de Bobigny et confiée à l'IGPN (l'Inspection générale de la police nationale), une procédure classique dans ces circonstances.De son côté, l'adolescent, qui est âgé de 15 ans selon ses premières déclarations, est visé par une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique".Dans la nuit de lundi à mardi, l'adolescent était au volant d'une voiture et percutait d'autres véhicules garés sur la voie publique, selon une source proche de l'enquête.Alertés, quatre policiers, dont deux à moto, "prennent en charge le véhicule dont le conducteur refusait le contrôle", selon une source policière. Cherchant à fuir les forces de l'ordre, il percute les deux moto-cyclistes, dont un en faisant une marche arrière, d'après le récit de la même source.Un policier fait alors usage de son arme à une reprise, le blessant au cou, "quand le mis en cause s'apprêtait à redémarrer".Durant l'intervention, une moto s'est renversée sur l'un des fonctionnaires, lui enfonçant la cage thoracique, selon la source proche de l'enquête. Il a été transporté à l'hôpital, ainsi que deux autres policiers. La Brigade judiciaire de nuit de la Seine-Saint-Denis est chargée de cette enquête.

