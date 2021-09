https://fr.sputniknews.com/20210922/accidents-de-la-route-en-algerie-16-morts-et-54-blesses-en-48-heures-1051800534.html

Accidents de la route en Algérie: 16 morts et 54 blessés en 48 heures

Seize personnes ont été tuées et 54 autres blessées dans 37 accidents de la route survenus en 48 heures en Algérie, selon des sources officielles algériennes. 22.09.2021, Sputnik France

Ces accidents de la route ont été enregistrés dans 25 wilayas, ont précisé les mêmes sources citées par les médias locaux.Durant les sept premiers mois de 2021, quelque 1974 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation survenus dans différentes wilayas algériennes.D'après la Délégation nationale à la sécurité routière, le nombre de morts a augmenté de 27,44 %, atteignant lors de cette période 1974 morts et celui des blessés est passé à plus de 37%, atteignant durant la même période 19576 blessés.La même source a fait état d'une hausse de tous les indicateurs de l'insécurité routière en Algérie, par rapport à la même période de 2020, en précisant qu'un total de 14.601 accidents corporels a été enregistré, en hausse de plus de 38 %.Les routes algériennes sont réputées parmi les plus dangereuses au monde. Selon des chiffres de la Sécurité routière algérienne, les accidents de la circulation ont provoqué la mort de 3.275 personnes en 2019 et 2.844 en 2020.

