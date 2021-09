https://fr.sputniknews.com/20210922/biden-previent-quil-y-aura-une-nouvelle-pandemie-1051802170.html

Biden prévient qu’il y aura une nouvelle pandémie

Biden prévient qu’il y aura une nouvelle pandémie

En pointant la probabilité d’une nouvelle pandémie, Joe Biden a affirmé à la tribune de l’Onu que l’avenir de l’humanité était incertain. Soit le monde arrive... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T14:55+0200

2021-09-22T14:55+0200

2021-09-22T15:41+0200

joe biden

onu

bill gates

assemblée générale des nations unies

pandémie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1046012266_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_1f8602b7d02818920be5c2f30201dde6.jpg

Les chercheurs de nombreux pays ne cessent de mettre en garde contre le risque de nouvelles pandémies depuis celle du Covid-19. Un sujet dont la pertinence a été évoquée par Joe Biden à la tribune new-yorkaise de l’Onu, un an après un même appel relayé par le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus.Dans son discours adressé à la communauté internationale, le Président américain a pointé le fait que tous les pays se trouvaient face à un choix:Il a également mis en valeur la nécessité de mettre en place un nouveau mécanisme pour financer la sécurité sanitaire mondiale et un Global Health Threat Council [un conseil mondial des menaces pour la santé, ndlr] censé veiller à l’émergence de nouvelles pandémies. Les pays pourraient ainsi prendre des mesures immédiates une fois le monde de nouveau menacé.Organismes déjà mis en placeChargé de missions semblables, le Centre de recherche et de détection précoce des épidémies, affilié à l’OMS, a été inauguré début septembre à Berlin. Il vise à évaluer la réponse actuelle à la pandémie de Covid-19 pour en tirer des leçons.Le centre travaillera sur les données obtenues des pays membres de l’OMS. Les résultats de leur analyse vont être partagés entre ceux-ci, a expliqué Angela Merkel.L’Union européenne s’est dotée d’un organisme comparable, à savoir l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA). Elle joue un rôle primordial dans la préparation de l’UE à appliquer une réponse rapide et efficace aux éventuelles menaces graves pour la santé.Le monde est sur le qui-viveDans son allocution d’ouverture d’une réunion organisée en marge de l’Assemblée générale des Nations unies en 2020, le Dr Tedros avait prévenu du risque d’autres pandémies et urgences sanitaires mondiales. Il avait également appelé à consolider les efforts pour renforcer la santé publique.Bill Gates a à maintes reprises alerté sur ce risque auquel il est important de se préparer. L’une de ses dernières déclarations relayées à la mi-septembre dans un rapport de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates portait sur le besoin d’investir davantage dans les systèmes de santé, y compris l’industrie de la fabrication des vaccins.Avis scientifiquesDans une étude publiée fin août dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des chercheurs ont affirmé que le risque de vivre un évènement épidémique tel que celui du Covid-19 pourrait doubler dans les prochaines décennies, bien que la probabilité de l’arrivée d’une "épidémie extrême" baisse depuis le XVIIe siècle.Pour cause, les dégâts environnementaux produits par l’Homme. L’émergence de nouvelles infections risque d’être renforcée par l’augmentation des contacts entre les humains et les animaux, suscitée, entre autres, par la déforestation.La même hypothèse a été émise en octobre 2020 par des spécialistes des Nations unies en biodiversité (IPBES, Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) dans un rapport portant sur les liens entre l’Homme et la nature.

Michelsvrin Extraordinaire Nostradajoe !!!!! Vraiment extraordinaire, pourquoi ne s'est-il pas consacré au cinéma........ 1

franc Pour réguler l'humeur du Lithium, cher Michelsvin 1

7

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

joe biden, onu, bill gates, assemblée générale des nations unies, pandémie