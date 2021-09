https://fr.sputniknews.com/20210922/biden-promet-500-millions-de-doses-supplementaires-de-vaccin-pour-les-pays-pauvres-1051800356.html

Biden promet 500 millions de doses supplémentaires de vaccin pour les pays pauvres

Le président américain Joe Biden annoncera mercredi l'achat par les Etats-Unis de 500 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le COVID-19 destinées... 22.09.2021, Sputnik France

Joe Biden espère montrer l'exemple avec cette promesse lors d'un sommet virtuel consacré à la pandémie, qui portera les dons américains de vaccins au reste du monde à plus de 1,1 milliard de doses.L'objectif est de faire en sorte que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici l'année prochaine, dit-on à Washington.Les doses du vaccin développé par Pfizer Inc et BioNTech seront fabriquées sur les sites du laboratoire aux États-Unis et expédiés aux pays à revenu faible ou intermédiaire à partir de janvier, a précisé un haut responsable de l'administration américaine."Il s'agit d'un engagement énorme de la part des États-Unis. En fait, pour chaque injection que nous avons administrée dans ce pays jusqu'à présent, nous donnons maintenant trois injections à d'autres pays", a-t-il déclaré à la presse.Une source proche du dossier a déclaré que le gouvernement paierait environ 7 dollars par dose.L'administration Biden a accepté en juin d'acheter et de donner 500 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour environ 3,5 milliards de dollars, soit 7 dollars par dose.Les États-Unis ont fait l'objet de critiques pour avoir prévu des rappels chez les personnes complètement vaccinées alors que des millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à une première dose.Outre la vaccination contre le COVID-19, ce sommet virtuel abordera les problèmes liés à la pénurie d'oxygène et à l'accès aux traitements face à la maladie, ainsi que les ripostes contre d'éventuelles pandémies futures, a dit un autre responsable du gouvernement américain.

