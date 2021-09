https://fr.sputniknews.com/20210922/canberra-vante-les-merites-dun-accord-commercial-ue-australie-1051796650.html

Canberra vante les mérites d'un accord commercial UE-Australie

Selon le ministre australien du Commerce, "l'accord de libre-échange entre l'Australie et l'UE est dans le meilleur intérêt de toutes les parties". 22.09.2021, Sputnik France

Un accord de libre-échange entre l'Australie et l'UE serait mutuellement bénéfique et permettrait aux Etats membres de l'UE d'accroître leur présence dans la région indo-pacifique, a déclaré mercredi le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, après l'annulation du contrat de sous-marins français.La rupture, il y a une semaine, de ce contrat à plusieurs dizaines de milliards d'euros a provoqué la colère de la France, qui a obtenu le soutien des autres pays membres de l'UE, alors que doit débuter le 12 octobre un nouveau cycle de discussions commerciales entre Bruxelles et Canberra sur un accord de libre-échange que l'Australie espère conclure avec le bloc communautaire."L'UE s'en servira comme d'un moyen de renforcer son engagement avec la région indo-pacifique, car elle se rend compte que la région porte le poids économique du monde."Le Premier ministre australien Scott Morrison est aux États-Unis pour participer au sommet entre les dirigeants des pays du dialogue quadrilatéral sur la sécurité ("Quad").Il s'est entretenu avec le Président américain Joe Biden en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, à laquelle n'assiste pas cette année Emmanuel Macron.

Michelsvrin Le pilier français de la cabale est est plein effritement, rejeté de partout ... 1

cam Non seulement de nous avoir évincer du contrat des sous-marins, l’australie nous apprend que l'accord de libre-échange nous sera bénéfique et accroira la présence de l’europe dans le PACIFIQUE, non seulement il se foute de nous et comme les amerloques il ne cherche que leur seul intérêt quand a micron il est bien capable d’approuver cet accord, tous des corrompus. 1

