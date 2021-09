https://fr.sputniknews.com/20210922/des-microengins-transportes-par-le-vent-appeles-a-laide-pour-suivre-des-maladies-1051814272.html

Des microengins transportés par le vent appelés à l’aide pour suivre des maladies

Des microengins transportés par le vent appelés à l’aide pour suivre des maladies

Dotées de capteurs miniatures, de sources d'alimentation et d’une mémoire intégrée, les plus petites constructions électroniques volantes de l’histoire, qui... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T22:42+0200

2021-09-22T22:42+0200

2021-09-22T22:42+0200

sciences et tech

nature

science

pollution

recherche

hélices rotatives

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1051814214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4e3dae2618605c14faf6373232eaca4.jpg

Des scientifiques ont développé une microhélice artificielle qui lui permet de rester dans les airs le plus longtemps possible lors d'une chute à haute altitude, et permet également de contrôler les mouvements sur une grande surface. Leur étude a été publiée dans la revue Nature. Il s’agit de la plus petite construction volante de l’histoire, précise l’article.Le nouvel appareil volant n'a pas son propre moteur. Au lieu de cela, il attrape les courants d'air, tout comme les graines d’érable.Domaine d’application possibleLes microprocesseurs de la taille d'un grain de sable équipés de capteurs ultra-miniatures, de sources d'alimentation, d'antennes de communication sans fil et de mémoire intégrée peuvent analyser la pollution et les virus transportés par l'air et effectuer de nombreuses autres tâches.Les tests ont déjà été menés par des scientifiques qui ont utilisé des microhélices pour détecter des particules dans l'air dans une expérience et pour déterminer le pH de la vapeur d'eau et mesurer la lumière solaire à différentes longueurs d'onde dans une autre.Inspiré de la natureLe prototype de cet engin microscopique a été inspiré des graines en forme d’étoiles de la liane Tristellateia de Madagascar. Les ailes de ces graines suivent le vent et tombent avec une rotation très lente. Les auteurs ont préconçu et construit de nombreux designs, dont trois ailes optimisées en forme et en angles, similaires à ceux de la graine de Tristellateia.Afin de déterminer la configuration idéale, les scientifiques ont procédé à une modélisation numérique complète de la façon dont l'air entoure le dispositif pour simuler la rotation lente et contrôlée de la graine de Tristellateia. Ensuite, à partir de cette modélisation, les auteurs ont construit des appareils miniatures et les ont testés en laboratoire.Les chercheurs estiment que certains des appareils qu'ils ont créés sont même mieux que leurs sources d’inspiration naturelles.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

nature, science, pollution, recherche, hélices rotatives